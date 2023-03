Aseguran que vieron a Gala Caldirola a los besos con conocido artista urbano

Gala Caldirola volvió hace poquito de unas vacaciones junto a su retoña a México, donde disfrutaron de las maravillas de un conocido parque acuático temático. Y ahora que llegó en nuestro país, ya se vio en el centro de un nuevo cahuín que la tiene como protagonista.

Resulta que el portal de Instagram Copuchas TV, dio a conocer que habrían visto a la española ni más ni menos que con un conocido cantante urbano, en actitudes bastante cariñosas durante una fiesta que se realizó este fin de semana.

El portal contó que recibieron un mensaje interno, detallando lo que habría ocurrido en aquel momento. «Hola… sabes que vi tu última publicación y tengo que contarte algo que no me contaron, lo vi con mis propios ojos… pero por fa te pido que si cuentas algo, tapes mi nombre, porque igual me junto con algunos famosillos y dirán que soy sapa».

«La cosa es que sí es cierto, Gala y el personal trainer compartieron en la fiesta con un grupo que andaban, pero después vi a Gala a los besos con el Pailita en el VIP. Con mis amigas no lo podíamos creer. Te juro que los vi y varias personas más. También vi a Daniela Aránguiz con Luis Mateucci» agregó el mensaje sobre Gala Caldirola.

No confirman el encuentro entre Gala Caldirola y Pailita

Pese a esto, desde el medio antes nombrado, no quisieron confirmar la información, ya que hasta el momento no tienen las fuentes ni las pruebas necesarias para afirmar que la parejita andaba junta en la fiesta.

«Queremos aclarar que esto no nos consta. Fue un comentarlo que nos hizo una seguidora. No confirmamos nada», indicaron en el post que subieron en redes sociales, que sin duda dejó la grande entre los seguidores del portal de farándula.