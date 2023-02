La conmovedora despedida de Camila Andrade a especial integrante de su familia

Al igual que muchos rostros conocidos de nuestro país, Camila Andrade, suele compartir con sus seguidores en redes sociales diferentes aspectos de su vida personal. En esta ocasión la influencer publicó unas emotivas palabras de despedida para su mascota, a quien ella consideraba un miembro muy importante de su familia.

La modelo saltó a la fama luego de ser participante de programas juveniles como ‘Yingo’ y ‘Calle 7’. Actualmente cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram. A través de su perfil no duda en compartir diferentes momentos de su vida, tristes y felices.

La despedida de Camila Andrade

La ex Miss Chile, decidió dedicarle unas palabras a su pequeña mascota, la cual falleció el pasado viernes.

«Hoy Am se fue la mitad de mi corazón, uno de los motores de mi vida. Mi guerrero de tantas batallas, mi cómplice silencioso, el hijo perruno más amoroso y noble que conocí en mi vida, el más valiente del mundo«, escribió en primer lugar.

Para luego señalar: «Luchaste por quedarte con nosotros, amabas el amor, el cariño y roncar por sobre todo. Te fuiste y debe ser de los momentos más dolorosos que he vivido en el último tiempo, te clavaste en mi corazón desde que te vi«.

«Tenías 3 meses me enamoré de ti al tiro, te llamaron «chiquilin» y apareciste debajo de una mesa con los ojos más tiernos y brillosos del mundo, de ahí supe que me habías elegido tú a mi, no yo a ti«, agregó Camila Andrade.

Continuo explicando lo que habría ocurrido con el pequeño bulldog: «Jamás pensé que de ese momento tan único iba a tener que tomar la decisión con mucha valentía de algún día dormirte para siempre, con dolor, pena y angustia tuve que decidir después de 4 años y medio tener que dejarte partir, pq el egoísmo de tenerte a mi lado y que sufrieras un día más no me lo podía perdonar, ya estabas sufriendo«.

«Tengo claro que cumpliste tu ciclo aquí, que no me dejas sola, hiciste calzar los tiempos perfectos para que en tu partida no me sintiera tan desolada«, continúo para finalizar escribiendo: «Hicimos lo que pudimos siempre y que si estabas sufriendo mi amor ya no más, ahora es solo descansar«.

La publicación no tardo en llenarse de comentarios llenos de apoyo y cariño para Camila Andrade y su mascota.