«Sólo en tus sueños»: Karen Bejarano recibe pesados mensajes tras fotos en la Quinta Vergara

Por estos días Karen Bejarano está disfrutando con todo del Festival de Viña, pues la chiquilla no solo estuvo invitada a la gala, sino que también ha estado en las distintas noches del evento, disfrutando de las presentaciones de los artistas.

Aunque la cosa no se queda ahí, ya que la jornada de este miércoles, previo a que comenzara la cuarta noche, la chiquilla tuvo la oportunidad de subirse al escenario de la Quinta Vergara. Por lo mismo que quiso compartir un especial mensaje al respecto.

«Hoy, cumplí mi sueño de pisar por primera vez el escenario de la quinta Vergara.🥹😌 No les voy a mentir, mi corazón sintió su magia y también puede entender el miedo que genera para muchos artistas estar aquí», comenzó escribiendo Karen Bejarano.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Tantas veces soñé con estar aquí parada viendo lo que veían los artistas, pero esta vez lo decreté 😌🙏🏼 porque a veces no sabemos pedir esa bendición que tanto anhelamos 🤪 y que mejor que hacerlo aquí mismo. 😌🙏🏼».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que para cerrar su reflexión sobre esta especial oportunidad, Karen Bejarano aseguró que «Próximo año… 👩🏼‍🎤🎤😌♥️ así será!».

Karen Bejarano recibe pesados comentarios

Como era de esperar, al poco tiempo la influencer recibió más de 17 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores apoyándola con ese deseo, pero como siempre, no podían faltar los pesados que no dudaron en llenarla de burlas por su mensaje.

«Sólo en tus sueños, gracias a Dios»; «Espero que solo sea un sueño»; «Y con que canción estarías ahí patuda»; «Nooo porfavor xd ya jubilate»; «No te preocupes hoy cualquiera pisa la quinta»; «Florerito de mesa»; «Nooooo»; «No me extrañaría que la mesita de centro estuviera» y «que buen chiste» es parte de lo que le escribieron.