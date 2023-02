«Quiero tirar todo esto a la mi…»: Pailita rompe el silencio tras polémica con su ex polola

Durante los últimos días, Pailita se ha visto en el centro de la polémica, esto luego de que se diera a conocer que terminó con su ex polola, Skarleth, por lo que la joven de 17 años subió una serie de historias en las que se lanzaba con todos en contra del artista.

Luego de esto, ambos hicieron transmisiones en vivo a través de Instagram, donde comenzaron a sacarse los trapitos al sol, con el artista tratándola de «malagradecida» e incluso mostrando las transferencias que le había hecho.

Desde ese momento que Pailita se ha llenado de críticas entre los usuarios de redes sociales. Por lo mismo que durante la tarde de este lunes, es que recurrió a sus historias para romper el silencio y pedir disculpas a sus seguidores.

«Quiero hacer unas declaraciones, a todo lo que ha estado pasando estos días y todo el ataque de la gente hacia mí», comenzó señalando el intérprete de ‘Caminemos de la Mano’.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Quería primero que todo pedirles disculpas a cada una de las personas que vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos, por el live. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas, el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de las relaciones de los dos…».

Pailita rompe el silencio tras las críticas

«Tantas cosas que dije en el live, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el live y muchas de las cosas que se decían no eran ciertas, yo me sentía atacado por la gente», junto con mencionar: «No tuve que haber hecho el live, no tuve que haberme puesto de esa forma ni decir esas estupideces (…) me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad».

Además, Pailita mencionó que «soy persona, quiero que entiendan eso, yo no he matado a nadie, no he violado nada, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona, como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar».

«Me equivoqué y lo asumo de verdad. Esto a mi me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, quiero tirar todo esto a la mierda» continuó el joven de 23 años.

Junto con indicar que «Me da mucha pena, porque yo tengo familia y yo no soy una mala persona (…) no piensen que me estoy victimizando, jamás, siempre me he puesto los pantalones».

Tras esto, Pailita quiso aclarar algunos rumores que están circulando a través de redes sociales. «Me carga que anden inventando cosas, como si yo me hubiese metido con la Skarleth teniendo 13 o 14 años y nunca fue así».

«No quiero hacer esto más largo, no quiero que sigan con esto, porque psicológicamente yo estoy pal’ pico, estoy pa’ la corneta. Mil disculpas a toda la gente que se vio afectada (…) Me da lata que por ser una figura pública, lo que suban la gente cree, las cosas que suben de mi se viralizan y no son así» cerró.