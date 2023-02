«Qué patética la hue…»: La dura crítica de Claudio Reyes en contra de ex animadora del Festival de Viña

Claudio Reyes, no se contuvo a la hora de hablar de uno de los rostros más destacados de Canal 13. El comediante soltó una polémica crítica en contra de Tonka Tomicic.

La animadora que acompaña a Carmen Gloria Arroyo en Échale la culpa a Viña, ha estado hace semanas en el centro de la polémica. Esto debido a que se le ha visto involucrada en una de las investigaciones más mediáticas del último tiempo, el Caso Relojes.

Si bien, la animadora se ha visto relacionada en esto debido a que su ex marido es la principal persona bajo investigación, esto no la ha alejado de la pantalla. Recordemos que además de ser una de las presentadoras principales en el programa compartido de Canal 13 y TVN, fue animadora de la Gala de Villa 2023.

En esta última instancia fue la animadora principal junto a Eduardo Fuentes. Algo que llamó la atención respecto a este evento fue el importante cambio en el formato de los espectadores, pues la ‘Noche Cero’ sufrió varias críticas debido al reducido público que pudo estar presente.

En esa línea, varios culparon a la ex Miss Mundo. Ya que varias personas apuntaron a que la producción del evento buscaba protegerla a ella durante la instancia. Ante esto el ex Jappening con Ja, no se quedó callado y entregó una ácida opinión.

El acido comentario de Claudio Reyes

El actor no dudó en opinar sobre las especulaciones que rodean a Tonka Tomicic y la organización de la Gala de Viña 2023. Si bien el actor no quiso decir nombres, el contexto en el que soltó las palabras fueron suficientes para entender a quien iban dirigidas.

Durante el programa online de la plataforma YouTube, «Facho Cola», el comediante mencionó: «Qué patética la hue.. Sodoma y Gomorra es una cagá al lado de esa mier…, de esa apología a la imbecilidad humana, al mal gusto, al ego estúpido, a la mier… que tenemos en este país, en este minuto en la sociedad».

«Más que vergüenza, me da risa y pena«, señaló para después agregar: «Y dejaron a la gente fuera para proteger a la tonta, para que no la pifiaran, porque se la iban a comer con papas fritas. La gente ya no la quiere, por chanta«.

Claudio Reyes finalizó comentando: «Y dejaron al pueblo fuera, que es la único fiesta que tienen en todo el año, gente que vino desde distintos puntos de Chile y los dejaron afuera por proteger a la tonta. Qué terrible«.