Princesa Alba y su comienzo lleno de críticas: «El fútbol es un ambiente machista»

Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, se ha transformado en una de las nuevas caras del pop nacional, la cual ha dejado la grande con sus temazos y presentaciones en diferentes escenarios, lo que no ha dejado a nadie indiferente y ha hecho que también consiga firmar con una reconocida disquera internacional como lo es Sony Music.

Sin embargo, no todo ha sido color rosa, ya que la reconocida artista nacional ha tenido que atravesar complejos momentos, sobre todo en el comienzo de su carrera musical. En este sentido, cuando salió a la luz con la canción «Mi Only One», le llovieron las críticas y comentarios mala onda.

Princesa Alba y la ola de críticas

En relación a lo expuesto anteriormente y en conversación para la revista Sarah, Princesa Alba expresó: «Pasó que ‘Mi Only One’ se estrenó y fue viral no por cosas buenas. Se juntaron muchos elementos que provocaron mucho hate. Por un lado, está lo de Colo-Colo, que generó anticuerpos en la gente de otros equipos porque el fútbol es un ambiente machista».

«También me criticaron un montón por las pechugas; y se suma el factor música, la cantidad de Auto-Tune que ocupaba. No entendían que era un recurso estético y que a mí me gustaba», añadió.

Con respecto a cómo se sintió y cómo lo hizo para sobrellevar toda esta mala onda, la cantante explicó: «Me hice la fuerte, me acuerdo que en un momento dije ‘estoy hecha para enfrentar esto’. Pensaba que la vida me había preparado para ese momento, y aprovechar la oportunidad para hablar del feminismo, del libre albedrío, del bullying de redes sociales».

Acto seguido, complementó que, «tenía un montón de cosas que hacer antes de echarme a morir por el hate. Pero igual me dolía, y me lo oculté a mí misma para poder seguir mi carrera y para cuidar a mi familia, mis amigas… Yo los consolaba a ellos».

También dio a conocer las claves para su sanación tras todo el «hate» que recibió. “Mucha terapia, amor, meditación, y hablando con mis amigas y con mi familia”.

Para cerrar, habló sobre los estigmas que provoca el género musical y en donde se hace más presente. «Principalmente en redes sociales. Cada vez que estreno un video salgo de titular en ciertos medios, sobre todo en los tradicionales, y se llena de comentarios, y la gente escribe puras leseras detrás del alter ego de Instagram. Pero tiendo a mirar hacia otro lado y no concentrarme en eso, porque si no me volvería loca».