Raquel Argandoña repasó a Carmen Gloria Arroyo por candidatura en el Festival de Viña

En el programa «Juego Textual» de Canal 13 de hace unas semanas «La Jueza» señaló quien era su candidata par el festival de Viña del Mar, sin embargo ante la opinión de la comunicadora, molestó a Raquel Argandoña, quien repasó a Carmen Gloria Arroyo por su candidatura a reina de Viña.

Una situación que se se recuerda hasta el día de hoy, es la discusión que hubo entre Carmen Gloria Arroyo y Raquel Argandoña, cuando la actual presentadora de televisión de TVN era candidata a reina del Festival en 2011.

Raquel Argandoña se lanzó contra «La Jueza»

Durante su campaña para ser coronada en el evento musical, Carmen Gloria recibió comentarios negativos por parte de Raquel Argandoña, Paty Maldonado y Vasco Moulian.

Hace un tiempo, en el programa de Canal 13, Juego Textual, la abogada confesó lo que fue para ella ser candidata a reina de Viña del Mar: «Terminé pasándolo mal y me retiré del concurso».

«Creo que fue un antes y un después en mi participación en la televisión, porque para mí era un juego, divertirme y pasarlo bien, y tarde me di cuenta que había gente que se jugaba el año de trabajo ahí, entonces había otros códigos que no estaba dispuesta a jugar. Me sentía como pollo en corral ajeno», se sinceró.

La postura de Carmen Gloria Arroyo

Por otro lado, explicó que abandonó la competencia para ser Reina, porque sus hijos habían sido los más afectados con la campaña.

Carmen Gloria comentó que había recibido críticas físicas y de sus rasgos personales: «Y no sólo estaba yo, mis hijos eran muy chicos y no entendían».

«Un día en uno de los comentarios dijeron ‘ese lunar cancerígeno que tiene en la boca’, y mi hijo se puso a llorar, me decía ‘Mamá, ¿tienes cáncer y no me dijiste?’, y yo dije ‘No, no estoy dispuesta a esto’. Mis hijos se lo tomaron muy mal, sufrieron», finalizó, según lo consignado por FMDOS.