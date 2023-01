Kathy Salosny y su relación con Felipe Camiroaga: «Era un desastre como pareja»

Este martes en la noche se estrena un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, donde la invitada será Kathy Salosny, quien se confesará sobre distintos aspectos de su vida personal, además de su larga carrera dentro del mundo de las comunicaciones.

Uno los temas tratados, es su salida del matinal ‘Mucho gusto’, que definirá como la más dolorosa que ha tenido. “Fue muy triste cómo me fueron sacando de ahí, eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse. Creo que en mi caso fue un tema de edad, y además no tenía una buena relación con el productor ejecutivo. Ese último tiempo fue todo muy doloroso, es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta”.

Adicionalmente, Kathy Salosny sostendrá que su forma de vivir y de pensar empezó a ser un problema a la hora de relacionarse con los jefes del programa. «Me sentí cuestionada porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las pienso. Me decían por interno: ‘Ella, la feminista’. Se te respeta menos cuando no tienes hijos», opinará.

También recordará su relación con Felipe Camiroaga, iniciada cuando él era asistente de dirección en Chilevisión. «Tuvimos sinergia desde el primer día, nos potenciábamos. Lo pasamos increíble en esa época (…) El primer beso fue en un auto. Yo tenía 19 o 20 años. Además que él me había echado el ojo. Él me dedicó una canción de Juan Luis Guerra. Siempre me decía que yo era su versión en mujer y él mi versión en hombre», revelará.

Eso sí, consultada por cómo era Felipe con ella, será categórica. “Él era un desastre como pareja. Lo pasábamos el descueve porque era un tipo muy lúdico, demasiado entretenido, muy inteligente, sensible, profundo. Pero era un loquillo”, admitirá, agregando que su romance fue de idas y venidas siempre.

El abuso que vivió Kathy Salosny

También Kathy Salosny hablará del abuso sexual que sufrió de parte de su propio padre, experiencia que recientemente se atrevió a narrar en un libro sobre el tema. “Mi padre fue el abuso al interior de la familia, la intimidad de la familia. Es muy dramático, devastador y complejo”, señalará, añadiendo que la revelación fue catastrófica para la relación con su madre y su hermana.

Adicionalmente, la conductora revelará que una vez invitó a su padre a su casa para encararlo y pedirle una explicación por lo ocurrido. “Le pregunté por qué nos hizo tanto daño. Se rió y me dijo ‘Tú estás loca’. Le dije ‘Váyase de acá, no hay ninguna posibilidad de hablar’”, confesará.