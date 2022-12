¿Pailita coqueto?: El cantante se muestra bien acaramelado con famosa tiktoker

El cantante de música urbana Pailita, quien a día de hoy es uno de los más queridos y reconocidos del país, dejó a más de alguno en estado de asombro. Esto tras compartir una serie de registros que llamaron la atención de sus miles de fanáticos.

Se trata de imágenes y videos compartiendo con la famosa TikToker chilena Iamferv. Quien figura como una de las más seguidas en las diversas redes sociales, en las que cuenta con más de 33,9 millones de seguidores en TikTok y 11,4 millones en la red de Instagram.

En uno de los primeros registros compartidos en las historias de Instagram por el hijo ilustre de Punta Arenas, aparecen ambos bajo un contexto muy romántico. Lo cual el intérprete de «Ultra Solo» acompañó con un texto que dice «Por qué no te decides…».

Hecho que provocó una lluvia de comentarios y especulaciones por parte de los fanáticos, tanto de la influencer como del cantante.

Se trataba de un videoclip…

Pero este encuentro no tenía nada que ver con lo amoroso. Sino que se trataba de un trabajo profesional. Esto con el motivo de una de las grabaciones de videoclip dentro del nuevo EP de Pailita, «Soñando Despierto».

Y para que los seguidores no se siguieran pasando más rollos, el artista publicó un video en el cual aparecen ambos dentro de un auto coreando parte de la letra en donde será parte la TikToker. «Por qué no te decides, no le des tantas vueltas. Me gusta porque eres atenta».

Mismas imágenes que también fueron compartidas por Iamferv en sus historias dentro de su cuenta de Instagram. Lo que alimentó aun más la expectativa de los fans de ambos rostros.