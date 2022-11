Daniela Aránguiz se confiesa tras separación: «Siempre va a estar en mi familia»

Estas últimas semanas, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia han estado en el centro de la noticia, a partir de los fuertes rumores de separación que comenzaron a circular, asegurando que el exfutbolista había dejado la casa familiar hace un tiempo y se encontraba viviendo con su madre.

Al final, fue la misma ex chica Mekano la que confirmó el fin de la relación, esto luego de que la vieran de lo más coqueta ni más ni menos que con Luis Mateucci, por lo que prefirió dejar más que claro su estado civil actual.

«Soy una mujer libre y tengo todo el derecho a estar conociendo a quien yo quiera. Eso no significa que con todas las personas que salgo esté de novia o algo. Pero te voy a admitir que sí, nos coqueteamos y él me ha invitado a salir. Yo estoy separada, pero jamás le he faltado el respeto a nadie» señaló Daniela Aránguiz.

Pero desde ese momento, se ha mantenido más bien en silencio, sin contar más detalles de los motivos de su separación, pero demostrando que mantiene una gran relación con el padre de sus retoños. Es más, para su cumpleaños le dedicó un sentido mensaje.

Y ahora, con su llegada oficial a Zona de Estrellas como nueva panelista, Daniela Aránguiz decidió confesarse sobre el fin de su matrimonio, revelando que al parecer ya no habría vuelta atrás.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz de su separación?

Para comenzar, la chiquilla señaló en el espacio de farándula que «Yo a Jorge lo quiero, lo amo, es el papá de mis hijos y siempre va a estar en mi familia».

Siguiendo por esta línea, agregó: «Yo amo a Jorge como el papá de mis hijos, como parte de mi familia. Jorge siempre va a tener las puertas abiertas de mi casa», aunque de todas formas evitó contar las razones que los llevaron a poner punto final a su relación.

«Yo soy dueña de todo lo que Jorge tuvo en su vida. A nosotros nos fue bien juntos y todo lo que tuvimos y lo que tenemos fue en base al esfuerzo de nosotros dos como familia», cerró Daniela Aránguiz.