Esta sería la millonaria cifra por la que Raquel Argandoña llegaría a TV+

No cabe duda que la polémica de la última semana ha sido la abrupta salida del aire de Me Late. Pues el propio Daniel Fuenzalida dio a conocer que el mismo día de su término le avisaron que el programa ya no iba más al aire, por razones que todavía no se conocen.

Es en este contexto que han aparecido una serie de rumores con relación a TV+, siendo uno de los que más llamó la atención el de Sergio Rojas, ex panelista del programa de farándula, quien señaló que ni más ni menos que Raquel Argandoña estaría en negociaciones para llegar al canal.

Pero esto no es todo, ya que el periodista incluso aprovechó de contar la millonaria cifra por la cual la opinóloga estaría siendo tentada para dejar Zona Latina. Resulta que en conversación con Publimetro, aprovechó de adelantar algunas cositas que contará en ‘Qué te lo digo’.

«Vamos a contar detalles de la salida de Carola Escobar de TVN, la Paula, que ella fue la que dio el golpe noticioso en la semana. Luis Sandoval trae unos golpes secretos y dice que va a romperla y yo voy a hablar de la llegada de Raquel Argandoña, del ¡Terremoto Argandoña!», comenzó señalando Sergio Rojas.

¿Cuál es la oferta para Raquel Argandoña?

Siguiendo por esta línea, el ex Me Late contó la firme sobre el monto. «La llegada de Raquel sería por una cifra cercana a los 10 millones de pesos y no todo el mundo estaría muy contento con su llegada. Ha causado un terremoto de aquellos en mi ex casa televisiva».

«Y no sólo eso, sino que además su salida de Zona de Estrellas también habría ocasionado grandes problemas en el panel que conduce Mario Velasco. O sea, Raquel, básicamente, dejó la cagá en su canal y fue a dejar la cagá al canal donde llega», cerró el periodista, quien contará todo el cahuín en su espacio por Instagram este domingo.