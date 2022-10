La campaña navideña de Radio Activa para los niños con cáncer del TROI

Ya cada vez va quedando menos para la Navidad, por lo que muchos ya están pensando en la decoración, la comida y los regalitos. Pero también es momento de ponerse la mano en el corazón y hacer su buena acción en estas fechas, ayudando a quienes lo necesiten.

Así es como lo están haciendo nuestros amigos de Radio Activa, quienes comenzaron con una bella campaña navideña para ayudar a los niños del Hospital Luis Calvo Mackenna y el TROI (Centro de Tratamiento Ambulatorio de Cáncer y Trasplante de Médula Ósea).

Resulta que a partir de este lunes 24 de octubre, los chiquillos instalarán un arbolito en la entrada de la radio, ubicada en Eliodoro Yáñez 1783, para que todos los auditores que puedan, dejen adornos navideños o algún regalito (nuevo) para los pequeños que se enfrentan a esta dura lucha.

¿Cómo partió la idea de ayudar a los niños con cáncer del TROI?

Y toda esta hermosa idea, partió gracias a una auditora que llamó a Radio Activa, quien quería recordar la historia de su hijo, quien había sido diagnosticado con cáncer, pero lamentablemente falleció al poco tiempo.

«Este dolor nunca se termina, hemos aprendido a vivir con la pena. Pero dentro de todo, hubo un momento cuando él falleció (Gáspar), yo me intenté matar porque no soportaba no tenerlo (…) tenía un año y ocho meses cuando falleció, y el niño me avisó en un sueño que yo estaba embarazada y que venía una hermana» es parte de lo que relató.

Tras esto, la amiga contó que sigue ligada al Hospital Luis Calvo Mackenna y el TROI, donde se encuentran niños que están pasando por sus últimos meses de vida y otros que siguen en su lucha por superar el cáncer. Pero lamentablemente tienen el arbolito de navidad roto.

«Estoy buscando a alguien que nos pueda ayudar, que nos done un arbolito de Navidad, de un metro ochenta o un poquito más. Las luces, las pelotitas, la estrella. Todo lo que lleva un arbolito. Ojalá Tencha sean pelotitas rojas y doradas, porque el dorado es el color del cáncer infantil» explicó.

Por lo mismo que los chiquillos de Radio Activa se lanzaron con esta mansa campaña, poniéndose con el árbol y pidiendo ayuda a todos los auditores que puedan aportar con algo. Pues la idea es que se instale durante la semana del 15 de noviembre.