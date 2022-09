«Si no me das paz»: Angélica Castro y su particular reflexión tras video de Cristián de la Fuente

Una polémica de proporciones llegó a la palestra hoy en la mañana. Todo porque la noche de este lunes, el programa mexicano Primer Impacto reveló un cahuín de proporciones, tras filtrar un video de Cristián de la Fuente siendo infiel a su esposa. Lo anterior, con una chiquilla bastante joven y en medio de un restaurant.

En el programa, aseguraron que: «El video fue grabado el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante en esta esquina entre velas». Asimismo, corroboraron que el actor estaría con una persona que no era su esposa, Angélica Castro, en México.

Angélica Castro y su enigmático mensaje

Y a pesar de que no han dicho nada hasta ahora, al parecer la esposa de Cristián de la Fuente subió un enigmático mensaje en medio de la turbulenta polémica. Todo, luego de que la pareja se dejara de seguir en Instagram.

Y, tras el unfollow, también repararon en un llamativo video de Instagram que la modelo había compartido solo horas antes de que se conocieran las imágenes.

Uno donde la rubia lanza una particular frase: “Venga le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite”.