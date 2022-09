«Musa inspiradora»: Lucila Vit saca suspiros con sensual postal

A principios de abril de este año, Lucila Vit se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir a la pequeña Agustina en su vida junto a su pareja, el exfutbolista Rafael Olarra.

En ese momento, la argentina compartió una bella fotito de sus manos, la que acompañó con un sentido mensaje para su retoña. «Bienvenida al mundo hijita nuestra, prometemos entregarte siempre nuestra mejor versión. Te amamos con el alma» es parte de lo que escribió.

Desde esa ocasión es que Lucila Vit se ha dedicado a compartir fotitos de todo tipo sobre su retoña, mostrando lo mucho que ha crecido en estos primeros meses, además de lucir cómo ha recuperado su figura con sus rutinas de ejercicio.

Y recientemente la también influencer sacó suspiros entre sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, luego de compartir una sensual postal, en la que posó con un coqueto conjunto de lencería negro, que dejó a varios sin palabras.

«Make yourself a priority (Hazte una prioridad)», escribió Lucila Vit para acompañar la postal, la que en poco tiempo consiguió más de 11 mil me gusta y cientos de mensajes, en los que no dudaron en piropearla por lo regia que se ve.

«La Mujer de mis Sueños»; «Espectacular maravillosa»; «Divina»; «Figura de Diosa»; «Pura Perfección»; «Que linda eres»; «Demasiado regia»; «Wow que bellísima y maravillosa»; «Una bomba»; «Una musa inspiradora»; «Hermosa» y «Eres magia, magia pura» es parte de lo que le escribieron.

Lucila Vit y su paso por Yingo

En una reciente entrevista, Lucila Vit recordó su llegada a Chile, donde ganó popularidad gracias a su paso por Yingo, revelando que sufrió una crisis de pánico cuando la comenzó a reconocer la gente o los programas comenzaron a hablar de ella.

«Me asusté. Quise salirme a los seis meses pero aguanté otros seis más. me daban crisis de pánico. El público me reconocía y me asustaba» agregó.