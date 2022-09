Kathy Orellana y su emotivo mensaje en Fiestas Patrias: «Yo no estoy junto a mi familia»

Kathy Orellana ha demostrado un avance importante durante las últimas semanas, después de revelar los problemas que le causó su alcoholismo y actualizar como ha sido su rehabilitación. Sin embargo, ahora se refirió a la soledad en la que se encuentra pasando en las Fiestas Patrias de este 2022.

Cabe señalar que hace muy poco comenzó la sanación de Katherine Orellana. Específicamente, gracias a la ayuda del locutor de una emisora hermana: Daniel Fuenzalida de Radio Activa y el centro ContrAdicción.

Kathy Orellana y su 18 sin su familia

«Hoy quiero darle mucha felicidad a toda la gente que está junta», inició la cantante mediante las historias de su Instagram, quien, mirando hacia arriba y haciendo una leve pausa, continuó hablando. «Yo no voy a ser una mentirosa, yo no estoy junto con mi familia», contó la ex Rojo en su perfil.

Asimismo, Kathy Orellana continuó refiriéndose a cómo estaba pasando las fiestas, en soledad y sin su familia. «Mi mamá está trabajando en las fondas, está con mi hijo», detalló la artista nacional.

«Pero en fin, doy las gracias… gracias», cerró Kathy Orellana con una evidente emoción.

La reflexión de la ex Rojo sobre su proceso de rehabilitación

Hace solo un par de semanas, Katherine Orellana comenzó la lucha contra el alcoholismo que padece. En ese mismo contexto, la cantante confesó que le habían recomendado fumar tabaco natural.

«Es más rico sí, pero se apagan a cada rato, ningún brillo. Igual hace menos daño y se gasta menos plata», expresó en aquella ocasión.

Del mismo modo, durante la breve transmisión en vivo que realizó hace varios días, contó que se sentía un poco más serena y que ella no estaba consumiendo nada.

«Igual de repente me fumó un cañito para relajarme. Como forma de S.O.S», expresó junto con afirmar que eso lo estaba monitoreando con terapeutas, psicólogo y psiquiatras. Para el video de la transmisión, entra al siguiente enlace.