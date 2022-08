Rodrigo Herrera se refiere a polémica con ex-esposa: «A uno lo derrumba»

Sin duda, una de las polémicas más jugosas del año ha sido la de Rodrigo Herrera con su esposa. Recordemos que el periodista fue increpado por su ex-esposa, quien aseguró que lo encontró con un hombre en la cama. Luego, Tatiana Merino saltó a la defensa de la mujer, asegurando que ella estaba consciente de los engaños de Herrera.

«Me contaba todo, incluso sé con quién estabas ese día; además de todo lo que hiciste para que ella te perdonará, el tatuaje que te hiciste en la pelvis con el nombre de ella como señal de que ‘la amabas’, solo para que ella no te delatara» es parte de lo que escribió.

Luego de diferentes intercambios entre Denisse Flores y Rodrigo Herrera, la polémica pareció calmarse. Pero ahora, el periodista volvió a referirse al tema en la Divina Comida.

Rodrigo Herrera se refiere a la polémica de su exposa

Luego de que Patricia Maldonado se refiriera directamente al tema de la polémica, Herrera aseguró: «Mi mamá estuvo muy mal, si mi mamá hubo un día entero que me llamó tres, cuatro veces y las tres, cuatro veces llorando. Hay que entender, ella va a comprar a la feria, a la panadería y le comentan esto, y muchas veces la gente no lo hace de mejor tono, lo hace con sorna, con un poquito de maldad, con pica».

«A uno lo derrumba a veces lo que ocurre con la gente que uno quiere. Yo valoro enormemente la fortaleza que tiene la Eugenia (su polola), porque ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. Eso también me ha hecho valorarla mucho. Y lo otro, que también es muy importante, es que uno tiene que hacer una distinción de los lugares donde quiere estar«, añadió Herrera según reportó La Cuarta.

«Yo creo que este nivel de discusión son peleas en el barro, son de cosas de muy baja densidad, entonces a mi no me interesa estar ahí, vibración baja. Cuando uno se enfrenta a estas situaciones, uno se da cuenta de que mientras más lejos esté de ella, mejor persona es. La verdad es que para mí todo lo que me pasó, en ese escándalo mediático de hace un par de meses, me dolió un montón, las canalladas duelen», cerró el periodista.