Bombo Fica contra Cristián de la Fuente: «Los pobres no son pobres por flojos»

Sin duda, una de las figuras más polémicas del último tiempo es Cristián de la Fuente. Y es que el actor chileno se echó a las redes sociales encima, tras compartir en repetidas ocasiones opiniones sobre la política y contingencia nacional.

Pero, lo que más causó escozor, fueron sus opiniones sobre la Nueva Constitución y los privilegios ciudadanos; los que destapó sin resquemor en el programa de Chilevisión, Sin Filtros.

En dicha ocasión el actor aseguró: “¿por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice: ‘Tú, en tu lugar de privilegio’… yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando”.

Asimismo, agregó: «el problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos. Entonces, desde su sillón es más fácil ‘no, ellos tienen privilegios’«.

El Bombo Fica se suma al mambo

El último en referirse a la polémica de Cristián de la Fuente el comediante Bombo Fica; quien fue el último invitado al espacio Zona de Estrellas. En dicho contexto, el humorista aseguró: “escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres que eran pobres porque eran flojos. Con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación”.

Según reportó Radio ADN, Bombo Fica continuó afirmando: «yo tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y pude saltar barreras que ellos no pudieron, y no porque no quisieran o no se levantaran temprano, sino porque no habían oportunidades».

Finalmente, el humorista cerró tirando un enorme palo a Cristián de la Fuente: «Es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos. No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas».