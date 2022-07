«Es muy fuerte»: La tierna dedicatoria de Berta Lasala a Claudia Conserva

Esta semana la farándula chilena se vio sacudida por una triste noticia compartida por Claudia Conserva. La popular animadora de televisión confirmó que fue diagnosticada con cáncer de mamas.

Recordemos que Conserva compartió las noticias a través de cuenta de Instagram; donde reveló que hace días se realizó un examen de rutina, que arrojó los inesperados resultados.

«El mismo viernes 17 de junio pm, me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio. Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambió en un día. 2021 todo perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: cáncer», confesó Conserva.

Tras la noticia, las primeras en salir a comentar la información fueron las compañeras de programa de Conserva. la panelista Aranzazú Yankovic agregó refiriéndose a Claudia: «La queremos, y me emocionó mucho escucharla hoy, la entereza de tu hermana como que uno no lo puedo creer. Yo la respeto y admiro mucho».

Berta Lasala habla sobre como conserva enfrentará al cáncer

Y en esa misma línea, la actriz y compañera de Conserva, Berta Lasala aseguró que lo mejor que puede hacer la animadora es «creer con todo»; frente al diagnóstico de cáncer de mamas.

Según reportó Radio ADN, Lasala le envió toda su fuerza a través de la pantalla a Conserva, asegurando que la rubia lograría sortear de buena forma la enfermedad. “Esto es cosa de mentalizarse, y como ella se hizo los exámenes una vez al año, no creo que la cuestión esté tan avanzada”, indicó mostrando toda su buena fe.

Incluso, la protagonista de la teleserie Adrenalina habló de su propia experiencia con la patología, que también le descubrieron hace un tiempo a ella, en la tiroides, y a su pareja, el actor Daniel Alcaíno, en los testículos.

“Yo tuve un cáncer agresivo. Daniel tuvo un cáncer. Todos tuvimos cáncer. Pero yo nunca le abrí la puerta, yo no me muevo ni cagando de aquí. Y así fue. Aquí me tienen y me van a tener harto tiempo más”, añadió.

Luego, señaló las fortalezas de Claudia para hacerle frente a esta situación: “Es una mujer fuerte… Ella es muy metafísica sin darse cuenta. Es creer en lo que no se ve. Claudia en este momento se va a encerrar en su casa y va a salir de esta enfermedad, como salí yo, como salió mi amiga Fran, como salió un montón de gente, porque el cáncer ahora se mejora”.

Incluso, hizo un llamado a los televidentes, expresando que; “los pensamientos crean realidades. Amigos que quieren a la Claudia, véanla iluminada, como siempre la hemos visto, eso yo les pediría”.