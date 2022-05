La última despedida de Mon Laferte a ex compañera de Rojo, Bárbara Intriago

Durante fines de esta semana, se informó el triste desenlace de la cantante de 42 años, Bárbara Intriago. Ella formó parte de la segunda generación del programa de talentos de TVN, Rojo: Fama contra fama. Ella estaba en radicada en Miami, Estados Unidos, donde tomó la decisión de seguir su pasión; la música.

El primero en hacer publica la triste noticia, fue un amigo de la cantante, Erwin Pérez. «Derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago. Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora», inició el también publicista a través de Instagram.

Asimismo, el amigo de Bárbara Intriago continuó expresando «Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años. Consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas (…) seguro olvida a varias más», detalló Pérez nombrando a quienes estuvieron con la cantautora chilena.

«Adjunto una foto hermosa que ella misma me envió hace seis meses, donde está justamente con Vicky y Saavedra (amigas cercanas). En sus textos la Barby me decía ‘ya pasará’, ‘saldré de esto’, pero no se pudo; como se dice en Chile, que lata», concluyó muy afectado el amigo de la fallecida artista nacional.

El emotivo adiós de Monserrat Bustamante

Otra persona que se expresó a través de la redes, fue la destacada cantante a nivel internacional, Mon Laferte. Ella obtuvo el tercer lugar en la segunda generación de Rojo: Fama contra fama, donde pudo compartir y generar un vinculo de amistad con Bárbara Intriago.

«Amiga hermosa. Gracias por tu hermosa sonrisa, gracias por tu alma libre y soñadora, te voy a extrañar mucho», dijo la artista quien compartió con la también cantautora nacional en el año 2003 y años después también.