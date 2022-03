Macarena Venegas habla de su postulación a constituyente

La famosa abogada y animadora de televisión que fue parte del exitoso programa; «En su propia trampa»; Macarena Venegas compartió parte de lo que ha sido en el último tiempo su vida en el programa de conversación de José Miguel Viñuela; «Desde mi cocina con la Nené» en la cuenta de Instagram del conductor; en esa instancia la profesional de la litigación habló sobre su candidatura a la Convención Constitucional.

La abogada habló sobre la situación política en que ella quería ser parte de ese protagonismo; e intento hacer todo lo posible para conseguirlo; precisamente durante la entrevista con Viñuela reflexionó sobre su intención de ser parte del proceso constituyente; e incluso durante la campaña tuvo que alejarse de varias cosas que ella había construido.

La resignación de Macarena Venegas

«Me pegué en la cabeza; me las di de política y quería escribir la constitución de nuestro país y renuncié a Chilevisión e hice campaña y todo desconocido; súper exigente y en un Chile súper convulsionado»; partió hablando sobre el asunto Macarena Venegas con su disposición que tenía para transformarse en una constituyente.

«Cuando no salí me sentí súper frustrada; y dije pucha qué hago ahora con mi vida; cuando yo había apostado todos mis huevos en este canasto»; complementó la abogada que en esa instancia, en su campaña; fue apoyada por Evópoli.

A pesar de que no haya conseguido la victoria y ser una representante más de la Convención Constitucional; la profesional indicó que aún así obtuvo ganancias para su vida; diciendo que al «conocer de verdad la realidad y no solamente al otro lado de la pantalla hablando de temas que uno no vive; lo encontré como una experiencia muy bonita«.

«Ahora con el tiempo digo quizás no era mi lugar; no era lugar desde donde podía aportar de mejor manera», cerró Macarena Venegas.