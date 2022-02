Se disfrazó de Cupido: Gino Costa ayudó a su ex a conseguir pareja

Hace varios años que Bernardita Middleton y Gino Costa terminaron su relación pero eso no implica que se hayan dejado de hablar o de verse, incluso ahora se consideran buenos amigos; a tal nivel que el propio Gino le consiguió pareja a su ex y ahora se van a casar.

Cabe destacar que la relación entre Bernardita y Costa inició en 2014 cuando ambos estuvieron en «Buenos días a todos«; sin embargo, el amor no perduro y terminó de mala forma.

Según consigna, Las Últimas Noticias, tras pasar tiempo colaborando juntos en los distintos despachos; pudieron lograr una amistad. «Nos odiábamos y nos mandaban a hacer móviles juntos todo un verano. Después se nos pasó, nos hicimos amigos», había comentado en su momento la periodista a LUN.

Luego de hacer las paces y ser amigos, el periodista le recomendó a uno de los productores audiovisuales de la estación televisiva estatal, Juan Pablo San Martín, que intentará conquistar a Bernardita; cuento corto, pasaron cinco años y ahora los tortolitos se casarán el próximo 11 de marzo.

En la conversación con el medio, revelaron como nació esta relación y habían indicado que no todo el amor floreció en TVN, sino que también, hubieron choques de miradas en Canal 13, puesto que, Bernardita trabajaba en Alfombra Roja, en las que una y que otra vez se topaban con Juan Pablo.

El inicio del amor entre Bernardita Middleton y Juan Pablo San Martín

Todo comenzó cuando se estaba realizando el Festival de Talca del 2017 en la que Gino conversó con San Martín y en esa situación el periodista recuerda que «yo estaba en la barra y se me acerca Juan Pablo y me pregunta si yo aún estaba con la Bernardita. Bien rara la cuestión».

«Yo le pregunté quién era él porque no lo conocía y se presentó. Me dijo que le encantaba la Berni, pero que no le había hablado», complementó Gino en la conversación y finalmente dijo que «la única técnica para conquistarla era quererla mucho. Si se lo demostraba, la conquistaba. Me dio buena espina el tipo y le dije que la quisiera».

Finalmente, los tres se convirtieron en amigos y esa pareja floreció ese año el 9 de marzo, desde ese momento no se separaron y ahora se casarán.