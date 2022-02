La FIFA anunció que suspenderá a Rusia en todas sus competiciones

Tanto países como muchas organizaciones están reaccionando ante la invasión de Rusia a Ucrania en los últimos días; una guerra declarada por el propio presidente ruso, Vladimir Putin. Ante esto; la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha decidido suspender a Rusia de todas las competencias en las que esté involucrado.

La decisión fue tomada en conjunto con la UEFA y decidieron excluir a las selecciones nacionales rusas y clubes rusos para que no puedan participar en las competiciones de ambas instituciones; por ende, Rusia no participará del Mundial de Qatar 2022.

La resolución fue realizada por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA que respectivamente son las máximas autoridades de las instituciones ante las invasiones del país ruso a Ucrania en el que se ha visto en los últimos días y que inició el pasado 24 de febrero.

«El fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos», comentaron ambas instituciones.

Precisamente, la selección de Rusia tenía pendiente el partido de repechaje para optar ala opción de ingresar a la copa del mundo y su primer partido estaba agendado para el 24 de marzo, contra Polonia en condición de local; en el caso que si hubieran superado a los polacos, los rusos tenían que enfrentarse al ganador entre Suecia y la República Checa el 29 de marzo.

Por su parte, en la Europa League; el equipo ruso Spartak de Moscú se había clasificado para los octavos de final, en el que se iba a enfrentar al equipo alemán RB Leipzig que se jugarían el próximo 10 y 17 de marzo.

