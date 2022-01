Pancho Saavedra declaró en comisión de Congreso: «Basta por favor»

A través de su cuenta de Instagram, Francisco Saavedra comunicó a sus seguidores que declaró ante la comisión de Ética de la Cámara de Diputados; luego del intenso enfrentamiento con el diputado Leonidas Romero en el matinal «Tu día» de Canal 13.

El enfrentón fue el diciembre pasado cuando Romero señaló en la estación de televisión que el matrimonio igualitario era «antinatura».

Ayer el conductor del programa «Lugares que hablan» comentó en la red social que ingresó su denuncia al parlamento, «Hoy llegue a Chile muy temprano , y cumplí con mi deber de declarar en el Congreso frente a la comisión de Ética sobre este episodio lamentable que ocurrió el 1 de Diciembre en el Matinal de @canal13cl “Tu Día” y lo hago por que es mi deber», describió Saavedra en la publicación.

“¿Por qué ocurren estas cosas? Porque seguimos aceptando que personas como el diputado Leonidas Romero, instalen sus discursos de odio en el esfera pública. No me digan que “es un tema que tiene muchas aristas de discusión”. Los derechos humanos no se transan”, añadió el conductor.

Los descargos de Pancho Saavedra en Instagram

En la publicación Pancho Saavedra continuó con sus descargos opinando que «lo ocurrido, no se trata de “libertad de expresión”, la libertad de expresión termina cuando insultas y denostas a alguien. Y en este caso, a través mío a toda una comunidad, amplificado su discurso de odio a todo Chile en un medio de comunicación. Basta por favor de discursos de odio disfrazados de opinión«.

Para finalizar, el periodista le entregó un mensaje directamente a los congresistas, haciendo un llamado de frenar estos comentarios.

«Diputados y diputadas, necesitamos sentir que ustedes son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Que a pesar de cualquier diferencia política, que es valido que existan, hay temas que no se transan y tanto la izquierda como la derecha se deben unir para que nunca mas existan discriminaciones. El lenguaje crea realidades y hay que erradicar la violencia verbal, sobre todo en quienes toman las decisiones acerca del futuro del país», concluyó Saavedra en el post.