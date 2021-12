Marité Matus comparte balance de su 2021: «Hasta encontré el amor» Por medio de su cuenta de Instagram, Marité Matus se la jugó con un balance de este año, marcado por su regreso a Chile con su familia.

Sin duda que este año ha sido uno de los más movidos para Marité Matus, ya que la chiquilla abandonó España junto a sus retoños para venirse de vuelta a nuestro país, además de encontrar el amor nuevamente, lo que la tiene más que feliz.

Es por lo mismo que en el último día del 2021, la influencer decidió compartir un especial mensaje en su cuenta de Instagram, en el que aprovecha de hacer un balance de lo que fueron estos 12 meses.

«Termina 2021 y mi primer año en Chile… Nunca me imaginé que podría ser así. Solo pensaba en tener a los míos cerca y me encontré con mucha realidad, situaciones que me abrieron los ojos, gente que se fue, y gente maravillosa que llego» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea agregó: «Nunca hay que tener miedo a cerrar ciclos porque abres las puertas a oportunidades que ni imaginabas. Yo hasta encontré el amor ❤️…Tengo a mis hijos con salud, felices, contentos de estar aquí, mi madre a mi lado».

«Solo le pido al 2022 que siga igual que este año que dejamos. Y para todos mis maravillosos seguidores, que siempre están ahí con su cariño, con esas palabras tan bonitas, solo darle las gracias, y desearles que todo lo bueno les llegue y se quede con ustedes. ¡Felicidad, Salud y abundancia en este 2022!» cerró Marité Matus.

Las reacciones al mensaje de Marité Matus

Al poco tiempo de compartir su sentido mensaje, la publicación de la ex de Arturo Vidal alcanzó más de 40 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores que estaban felices por ella.

«Q lindas palabras Marité!»; «Sin duda estás muy plena y feliz»; «Feliz Año para tí y los crack’s de Alonso, Eli y Emi»; «mis mejores deseos y exito para este 2022 bella»; «la más linda de Chile» y «Eres una gerrera ❤️te mereces todo lo bueno de esta vida feliz 2022» es parte de lo que le escribieron.