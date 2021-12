JC Rodríguez y pregunta sin filtro a Rojo Edwards sobre Boric: «¿Usted cree que es drogadicto?» Luego del debate presidencial, JC Rodríguez interpeló al senador electo y lanzó: "Yo me fumo mi pitito y tengo cinco trabajos".

Este lunes fue el último debate presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, donde sin duda uno de los momentos que se robó todas las miradas fue cuando el candidato de Apruebo Dignidad mostró en cámara el test de drogas que se hizo ante la insistencia de su competencia.

Obviamente que esto fue comentado en todos los matinales durante la mañana de hoy; así que en ‘Contigo en la Mañana’ conversaron con Rojo Edwards, senador electo del Partido Republicano y quien se refirió a este tema.

«Fue un debate en donde José Antonio se vio muy tranquilo, se pudo debatir ideas. Sin duda, el elemento disruptivo del debate fue el tema del test de droga. Sin embargo, la información que salió después hace que muchos tengamos dudas de cómo fue este test, y si es que efectivamente tiene el efecto que debería tener y que podamos desmenuzarlo» afirmó.

A raíz de esto Julio César Rodríguez no dudó en responder en tono de broma «¿Por qué las dudas? ¿Sería la orina de Giorgio Jackson?»; a lo que Edwards señaló que «Jajá, no. Las dudas son porque, primero, es un test de orina que solo garantiza, entiendo, 48 o 76 horas desde que se consumió la droga».

La respuesta de Julio César Rodríguez

Pero JC insistió en que «¿Usted cree que Boric es drogadicto, Rojo?», momento en el que el futuro parlamentario alcanzó a decir «No, no lo creo así, pero…» antes de ser interrumpido por el animador.

«¿Usted lo ha visto errático, dubitativo, un tipo que sea un peligro para que el gobierno el país? Es que yo me fumo mi pitito y tengo cinco trabajos, y en todos cumplo. Me parece como una caza de brujas. Hay gente que se cura todos los días. Hay que hacerse cargo de uno y hay que ver las capacidades que tiene una persona para gobernar» lanzó Rodríguez.

Tras esto Monserrat Álvarez también salió al baile y señaló que «Boric dice que no consume drogas, además trajo un test. ¿Cuál es el problema de ustedes?».

«Acá lo que se busca es la verdad. El día 2 de noviembre, Boric dice que debe estar en aislamiento. A las 18 horas se hace el test de droga. Ese día envía al resto de los candidatos a aislamiento preventivo. Y en horario fuera de atención realiza este test. Aquí hay algo que no cuadra. No es un cuestionamiento a si toma o no toma (drogas). Yo quiero saber si rompió ese aislamiento preventivo» indicó Rojo.