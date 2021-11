Mamá de Tomás Bravo se refirió al estado del caso: «No veo avances» En una reciente entrevista, Estefanía Gutiérrez habló sobre el estado del caso del pequeño y criticó duramente a la fiscalía por la lentitud.

En un contacto con Aquí Somos Todos, Estefanía Gutiérrez, la mamá de Tomás Bravo, pequeño que fue encontrado sin vida tras pasar varios días desaparecido, dio detalles de cómo sigue la investigación del crimen. «Aquí estamos, buscando respuestas, hace nueves meses que seguimos en lo mismo» comenzó señalando.

Junto con esto, la joven explicó que «hace una semana fui a una reunión con la fiscal, no me entregó mayores detalles ni nuevos antecedentes, solo que se estaban haciendo algunos exámenes. Es lo mismo siempre».

Además, Estefanía recordó que en esa instancia «se habló de una audiencia para este 18 de noviembre con mi tío»; momento en el que aprovechó de aclarar que «yo no soy la defensa de él. Yo solamente voy a hablar lo que sé al respecto. Yo solo soy la defensa de mi hijo».

«Lo que tengo entendido es que él tiene que entregar una muestra que ya había entregado hace nueve meses, por eso yo no entiendo por qué se vuelve de nuevo atrás. Sé que se trata de un seudocientífico» aseguró la mamá de Tomás Bravo.

Y Estefanía siguió con las críticas al trabajo de la fiscalía: «Ya han pasado nueve meses y esas pruebas ya se hicieron. Eso es lo que yo no entiendo y lo que me da indignación, porque es como volver atrás, es como volver a lo mismo. Es como que no veo avances».

Cómo está la familia de Tomás Bravo

A pesar de que momento Jorge Escobar, tío abuelo del menor, sigue siendo el único imputado, para la mamá de Tomasito asegura que hay más personas involucradas en el terrible crimen que remeció a nuestro país.

«No puedo hablar con claridad de que haya otro involucrado, pero puede ser una probabilidad, puede que haya más de una persona vinculada. Yo creo que todo lo que le pasó a mi hijo debe involucrar a dos o tres personas» aseguró.

«Nosotros como familia queremos dar en algún momento un comunicado súper importante, todavía no podemos fijar la fecha, porque tenemos que prepararnos, pero es algo muy importante y tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Vamos a necesitar de su apoyo porque es algo importante» cerró la mamá de Tomás Bravo.