Franco Parisi tras PCR ‘inconcluso’: «Estoy con tos y la garanta apretada» Luego de su fallida vuelta a Chile, Franco Parisi conversó con 'Mucho Gusto' explicando el particular resultado de su PCR.

Ya parece chiste, pero en los últimos días la llegada de Franco Parisi a nuestro país se ha convertido en la noticia del momento; ya que todos están pendientes si es que se digna a aparecer en el aeropuerto tras tantas promesas.

Todo partió luego de que su comando anunciara con bombos y platillos que aterrizaría el domingo 7 de noviembre cerca del mediodía. Pero llegó el gran día y nada, dejando a toda la prensa esperando; a las pocas horas, el mismo partido emitió un comunicado afirmando que debieron cancelarlo luego de que su PCR diera «inconcluso».

«Desde el Partido de la Gente debemos comunicar que teníamos todo planificado para su recepción, y la de cientos de adherentes de diferentes partes del país, que esperaban ansiosos su llegada, pero lamentablemente la contingencia sanitaria actual dio la última palabra» informó el comando de Franco Parisi.

Pese a esto, afirmaron que el candidato presidencial «se encuentra realizando todo lo posible en Estados Unidos por agilizar este proceso y llegar lo antes posible».

La explicación de Franco Parisi

A raíz de la polémica, el propio Parisi conversó durante la mañana de este lunes en el matinal ‘Mucho Gusto’, donde llamó la atención su respuesta, luego de que José Antonio Neme le consultara si acaso tenía síntomas de Covid-19.

«No quiero especular. Estoy en el subterráneo de la casa, aislado, cuidando a la familia» señaló el candidato.

Tras esto, Paulina de Allende Salazar le preguntó: «¿Estás con tos?». «Lamentablemente sí», fue la respuesta Franco Parisi. Incluso aseguró que estaba con la «garganta apretada».

El candidato del Partido de la Gente fue consultado respecto a un posible contagio de coronavirus, que no le permita viajar ante las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre. «Es una lata esto, no lo quería. Pero hay que seguir adelante, tenemos 382 candidatos que van a salir pero muy bien parados», comentó.

«Hemos pensado en todos los escenarios, pero esperemos que no, no quiero adelantarme. En la tarde tengo que ir hacerme los test de nuevo, eso es lo que me pidieron y eso es lo que haré», agregó Franco Parisi.

«Es lo que la línea aérea me pidió, no voy a estar peleando con la línea aérea. Lo que me diga que tengo que hacer lo hago», expresó el candidato presidencial dejando en incognito su regreso a Chile.