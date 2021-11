Daniella Chávez se fue con todo contra Gabriel Boric A través de redes sociales, Daniella Chávez no dudó en comentar el debate Anatel, criticando con todo a Gabriel Boric y sus votantes.

En el último tiempo Daniella Chávez ha estado más que involucrada con la política nacional de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Es por lo mismo que durante el Debate Presidencial Anatel no tuvo filtro al momento de referirse a las opiniones de los candidatos.

Y el que se llevó la mayor cantidad de las críticas fue Gabriel Boric contra quien disparó en varias ocasiones, mientras que se dedicó a defender el programa electoral de su candidato José Antonio Kast.

«¿Por qué Boric no condena la violencia? Gente de izquierda me dijo: ‘está bien que roben autos, porque cada familia debe tener un auto por casa, si te roban el auto con Boric no lo vas a recuperar porque se debe repartir con lo que no pudieron comprar en 30 años'» comenzó señalando Daniella.

Por qué Boric no condena la violencia ? Gente de izquierda me dijo ; esta bien que roben autos, porque cada familia debe tener un auto por casa, si te roban el auto con Boric no lo vas a recuperar porque se debe repartir con lo que no pudieron comprar en 30 años! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 16, 2021

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Chávez recibió más de 600 réplicas por parte de los usuarios, así que la chiquilla siguió con sus cuestionamientos en contra del candidato de Apruebo Dignidad a pesar de que ya había terminado el evento.

Daniella Chávez sin filtro

Es de esta forma que durante la jornada del martes, Daniella nuevamente volvió a disparar en contra de Boric, además de sus adherentes, recordando la reciente acusación de acoso en contra del diputado.

«Qué raro, pueden leer a cientos de mujeres insultándome, vean los mensajes, cientos de mujeres, pero ninguna salió en contra de su candidato que acosa mujeres. ¿Qué raro, no? No son feministas para defender a una mujer, pero son femilocas para atacar una mujer» escribió.

Junto con lo que Daniella Chávez agregó: «¡vergüenza no me da desnudarme! Vergüenza me daría ser de izquierda, decir que soy feminista y ninguna le dijo algo a su candidato que fue acusado de acoso sexual. ¡Se vendieron todas! Ninguna defendió a la chica, al parecer el acosador de izquierda tiene derechos. Nadie bailó».

Tras esto compartió un video donde se llama a decirle «no al comunismo» y señaló que «para los que dicen que con Boric todo estará mejor y no perderán su propiedad. Sus casas, terrenos, están en Peligro. Sus ahorros están en Peligro. Me tratan de ignorante me insultan y no leen el programa de su súper candidato».

Para finalizar, Daniella hizo un llamado a «salvar Chile” y expresó que “yo soy la weona tonta como me tratan los seguidores de Boric».