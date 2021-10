Mati Gómez por su inesperado éxito: «Las cosas pasan cuando menos se lo esperan» En la número uno de Chile, conversamos con Mati Gómez y su repentino éxito en el mundo de la música urbana y lo que espera a futuro.

En este Día de la Música Chilena, los amigos de Premios MUSA tienen el manso evento para celebrar a todos los artistas nacionales; por lo mismo que los chiquillos de radio Corazón conversaron en vivo y en directo con Mati Gómez, una de las nuevas caras en el género urbano.

Directamente desde Colombia, nos conectamos con este talentoso chiquillo y lo primero que le preguntó sita Evelyn es sobre sus inicios en la música, frente a lo que señaló. «Soy chileno de Corazón representando a la región del Maule, desde un pueblo a la vuelta de Mataquito, ahí me crie, de ahí nace la magia de la música».

Sobre su éxito, afirmó que «(los jóvenes) tienen que tomarlo como un ejemplo de que las cosas pasan cuando menos se lo esperan, a mi me pasó así. Estaba estudiando preparación física, mi arte era otro, porque el sueño de la música lo veía muy lejano. Hasta que un día a principios de 2019, mi hermana invitó a un conocido que tenía conexión con mi manager actual. Resulta que me puse a cantar y a él le gustó tanto que me mandó a grabar a un estudio y esa canción que grabamos fue magia y me firmó».

«Yo nunca me había subido a un avión, nunca había firmado un contacto de trabajo, fue loco, así pasó lo mío y porque no te puede pasar a ti» afirmó Mati.

El lado romántico de Mati Gómez

El artista que aunque forma parte de la música urbana, se va por una parada más romántica y en conversación con la sita Evelyn y Julio Stark reveló que el trabajo de sus canciones es un conjunto. «Por ejemplo mi tema debut ‘Yo no sé’ la escribió mi hermano Pablo Feliú, pero también hay otras canciones que escribimos juntos y otras que escribo yo, así que esto de la música es fluir y no aferrarse a nada».

Actualmente Mati Gómez está en el extranjero y asegura que ha sido «un paso importante en mi carrera, la he nutrido bastante gracias a compositores, productores y artistas por acá que la están rompiendo (…) Es súper rico el cariño y lo hace más fácil, porque yo estoy lejos de mi familia y yo soy un mamón».

Recuerden chiquillos que este lunes a las 20:00 horas no se pueden perder en Premios MUSA el especial por el Día de la Música Chilena que se viene con un grupo 10 de artistas nacionales que se lucirán por todo. Además pueden seguirlo en la página de su radio Corazón.

El primer chileno fichado por La Industria INC

Mati Gómez sin duda que marcó un hito en el género urbano, al convertirse en el primer chileno en firmar por Industria INC, donde se encuentran artistas como Nicky Jam y Reik. Es más, el chiquillo ya tiene planeado lanzar su primer disco e incluso aseguró que le gustaría ir al Festival de Viña.