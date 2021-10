Kathy Orellana se confiesa por la tuición de su hijo: «No he podido ser mamá al 100%» En una reciente entrevista, Katherine Orellana habló sobre cómo es no tener la tuición de su único retoño y cómo los afecta a ambos.

Este lunes en la noche Katherine Orellana fue la nueva invitada de Julio César Rodríguez en su late ‘Pero con Respeto’ de Chilevisión, donde se refirió a distintos temas de su vida, incluida su familia y cómo está ahora.

Pero sin duda que el tema que más llamó la atención fue el que tenía relación con su retoño, pues reconoció que entregarle la tuición del pequeño a su madre ha sido el momento más difícil de toda su vida, además de dar detalles de cómo fue la situación.

«Ya no tienes derechos sobre él, digámoslo entre comillas, porque yo igual estoy todos los días con mi hijo» comenzó relatando Kathy Orellana. Junto con admitir lo difícil que es enfrentarse a un juicio para recuperar la tutela. «Eso es desgastador para él, no para mí porque yo estoy grande».

La relación de Kathy Orellana con su madre

Por otro lado, la cantante comentó cómo es la relación que mantiene con su mamá, quien es la que tiene la tuición de su retoño. «Hasta el momento mi madre es la cuidadora oficial. Mi relación con ella es buena, pero siempre va a estar asustada y al tanto de que su nieto esté en buenas manos».

De todas formas, Kathy aseguró que ahora pasan por una situación diferente. «Ella ve que tengo un trabajo estable, ya no vivo de esto (la televisión), sino que tengo algo que es real».

Junto con esto, reveló que aún existe cierta aprehensión hacia el menor de edad. «A mí todavía no me pasa el niño para irme un fin de semana, por ejemplo. Le da susto», comentó.

«Es cuático. Yo me siento impotente porque en estos 8 años yo no he podido ser mamá al 100%. Ahora que quiero hacerlo con todo, hay trabas, como en todas las familias», agregó.

Finalmente, Kathy Orellana confesó que intenta ponerle paños fríos a la situación, y pensar de manera positiva, que todo es por el bien de su hijo.