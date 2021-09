«Estos no son mis amigos»: Chicoco saca aplausos con su honesta respuesta al volver a clases Frente al regreso a clases en medio de la pandemia, un pequeño mexicano sacó carcajadas con su honesta respuesta sobre sus compañeros.

A raíz de la pandemia son muchos los pequeños que no lograron hacer amigos en el colegio, ya sea porque los conocieron por muy poco tiempo o de paso solo los vieron a través de zoom. Es en este contexto que un niño mexicano sacó aplausos con su honestidad sobre sus compañeros de curso.

Resulta que en México, el pasado 30 de agosto se dio inicio a un nuevo año escolar, el cual por primera vez y luego de varios meses se hizo de manera presencial. Aunque al igual que en nuestro país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la asistencia era voluntaria.

Obviamente que la prensa acudió a los distintos establecimientos educacionales para cubrir como era la llegada a clases de los estudiantes. Ahí fue que se encontraron con Emilio, un niño que llegó hasta el colegio Adriaen Hanneman, situado en Apodaca, Nuevo León, México.

La honesta respuesta del niño

La cadena local ABC Noticias fue la que lo entrevistó para preguntarle sobre lo que sentía en esta vuelta al colegio. «Ya puedes ver otra vez a tus amigos. Ya estás aquí en tu pupitre, con tu tablet, con tus útiles» le dijo el reportero.

Pero lo que el periodista no esperaba era que el niño fuera tan honesto con su respuesta. «Mire, la verdad, estos no son mis amigos. De hecho, él sí, pero a ellos no los conozco» dijo mientras apuntaba al resto de sus compañeros de clases.

Aunque de todas formas el pequeño Emilio aseguró que estaba feliz de volver al colegio, ya que en la casa se la pasaba peleando con su hermano y estaba aburrido de estar todo el día así con él.

Obviamente que el honesto video del niño se viralizó rápidamente y consiguió miles de mensajes con gente que se mató de la risa con su sinceridad y muchos aseguraron que les pasa lo mismo en sus propias clases o en el trabajo.