Nelson Mauri desesperado por problema con sus redes sociales A través de una transmisión en vivo, Nelson Mauri contó que le suspendieron su cuenta de Instagram y no sabe que hacer para recuperarla.

Es conocido que Nelson Mauri es más que activo en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo registros de todo tipo. Pero por estos días el chiquillo no lo está pasando para nada bien, ya que tiene un gran problema con su cuenta de Instagram.

Resulta que su perfil en la red social de la camarita está suspendida hace más de un mes, la cual hasta el momento no puede recuperar, situación que lo tiene con ataque, ya que es una de sus fuentes de ingreso más importantes.

De acuerdo a lo que comentó el propio Nelson Mauri, todo comenzó luego de que fuera al cumpleaños de Ignacia Michelson y compartiera una serie de picaronas fotitos con el osado vestuario que eligió para ese día. Así que por medio de la cuenta de su tienda, hizo un llamado para que se la devolvieran.

«No sé que hacer, siento que mi cuenta está en el limbo. No aparece, no la encuentro. Me dicen que el nombre de usuario está suspendido» comenzó señalando el chiquillo durante el live a sus seguidores.

Y la cosa no se quedó ahí, sino que Nelson Mauri igual quiso hacer un mea culpa por el tipo de contenido que subió a su perfil de Instagram durante el carretito de Ignacia Michelson.

Nelson Mauri y su mea culpa

«He cometido errores, la cag…, no debería haber ido al cumpleaños de la Ignacia Michelson. Usé un outfit provocador, fuera de la común, me puse una faldita en la fiesta de las conejitas Playboy y yo quería participar en la fiesta» señaló, aunque no creyó que el atuendo fuera reportado por tantas personas.

Eso sí, en la publicación Nelson Mauri se fue contra los responsables que le cerraron la cuenta: «Es como mala onda, la envidia del chileno (…) me afectó mi cuenta, me afectó mi tienda, hoy día no tengo mi cuenta personal y es mi trabajo».

Para cerrar, el ex chico ‘Rojo’ le pidió a sus seguidores que compartieran el video y así convertirlo en viral, para que así en Instagram «se revise el caso, porque es mi trabajo y parte de mi vida».