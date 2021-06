A esta hora se lleva a cabo la última cuenta pública del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, donde sin duda el anuncio que más ha llamado la atención, fue la urgencia que se le dará al proyecto del matrimonio igualitario en nuestro país.

«Hoy pienso que debemos profundizar en la libertad de amar y hacer familia con el ser amado. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país» comenzó señalando el mandatario, junto con agregar que le darán urgencia al proyecto que lleva cerca de cuatro años en el Congreso.

Obviamente que este anuncio por parte de Piñera generó una serie de reacciones a través de redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de toda la cuenta pública, donde varios valoraron esta iniciativa, mientras que otros no se mostraron muy de acuerdo.

Y un ejemplo de esto último es el caso del diputado RN Leonidas Romero, quien se mostró indignado con el anuncio del matrimonio igualitario y no dudó en demostrar esta rabia a través de su cuenta de Twitter.

«Lamento tener que escuchar a quien traicionó al mundo cristiano, principalmente a los evangélicos que lo respaldamos con nuestro voto. El mal menor, resultó ser el mal mucho mayor, cada día peooooorrrr» comenzó señalando el parlamentario.

Junto con lo que agregó: «Me alegro de no estar presencial en la Cuenta Pública de Piñera. Me habría retirado del salón ya que traicionó a los cristianos que votamos por él».

Me alegro de no estar presencial en la cuenta pública de Piñera, me habría retirado del salón ya que traicionó a los Cristianos que votamos por el.

— Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) June 1, 2021