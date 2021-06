Oriana Marzoli se enchuló de nuevo y mostró el resultado en redes A través de sus redes sociales, Oriana Marzoli dio a conocer que se hizo una nueva operación y la compartió con sus seguidores.

Recientemente Oriana Marzoli estuvo en medio de la polémica, luego de que festinara con la separación de Gala Caldirola y Mauricio Isla en su programa online, asegurando que la española estaba con el futbolista solo por el tema económico.

Pero ahora la chiquilla nuevamente sorprende, luego de que confesara que se hizo un nuevo arreglín y le contara todos los detalles a sus seguidores a través de redes sociales.

Resulta que hace un tiempo Oriana confirmó que se iba a cambiar los implantes de busto qua ya tenía por unos más grandes. «No son cosa del otro mundo, no son nada grandes…No os alarméis, no os estreséis. Pero al final yo hago lo que me sale de los cojo…» señaló en su momento.

Y ahora que ya ha pasado un tiempo tras la operación, la polémica ex chica reality mostró cómo quedó con el aumento de busto y lució su nueva figura. Además de dar detalles sobre el proceso post-operatorio.

«Todavía tengo bastante inflamado el canalillo (aunque precisamente en esta foto no lo parezca😅) pero ya se van viendo divinas! El aumento ha sido mínimo, de 1cm más de proyección!!!» afirmó Oriana.

Siguiendo por esta línea agregó: «Lo que queríamos lograr era que tuviese más pronunciado el escote, cambiando la forma de la prótesis👌🏻de tenerla redonda con poca proyección, a redonda con proyección extra alta…así que nada, en cuanto esté completamente ready, os subo una foto con el resultado final!!».

Los dichos de Oriana contra Gala

Como te contamos, Oriana no se guardó nada al momento de criticar el fin del matrimonio de Gala Caldirola, asegurando que se lo veía venir y que el Huaso Isla nunca había sido el tipo de hombre que le gusta a su llamada «enemiga».

«Bueno, no es que me lo veía venir, tampoco soy vidente, pero yo lo que veía venir era que fuese algo de interés económico, eso estaba claro, por favor» aseguró.

Junto con lo que Oriana agregó: «Pero pues, es si que bueno, viendo el billete que tenía en la cartera, que (Isla) era futbolista. Bueno, a lo mejor tiraba un poco eso, más que el perfil del chico guarro que ella gustaba».