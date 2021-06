Lisandra Silva confiesa sus inseguridades tras ser mamá: «¿Sigo siendo sensual?» A través de sus redes sociales, Lisandra Silva compartió una sentida reflexión sobre las inseguridades que llegan con la maternidad.

Ya ha pasado un año desde que Lisandra Silva se convirtió en mamá por primera vez tras la llegada del pequeño Noah a su vida. Y desde ese momento que la chiquilla ha estado más que chocha compartiendo registros de su vida diaria junto a su retoño.

Pero en esta ocasión la ex chica reality quiso hacer una profunda reflexión sobre las inseguridades que aparecieron con su maternidad, como la posibilidad de seguir adelante con los planes que tiene, con su negocio, pero también las que tiene sobre su físico.

«En la inmensidad de mis pensamientos y emociones guardo un deseo bien profundo! Y es el deseo de crecer cada día, no detenerme nunca, crear, avanzar y prosperar!» comenzó escribiendo Lisandra en Instagram, acompañado por unas postales en bikini

Siguiendo por esta línea agregó: «Después del primer embarazo me he cuestionado: sigo siendo sensual?! Sigo siendo joven?! Sigo siento interesante?! Podré prosperar en mi negocio o en mi carrera con un hijo!? Y muchísimas otras preguntas invaden mis pensamientos!».

«Sería genial que entre nosotras nos apoyáramos, nos diéramos amor y soporte! La maternidad es un proceso de cambios muy grandes tanto físicos como mentales! Cada mami está viviendo su propia batalla» cerró su mensaje Lisandra, llenándose de cariñosos mensajes de parte de sus seguidores.

La tierna respuesta de Raúl Peralta a Lisandra

Tras compartir esta sincera reflexión, uno de lo que rápidamente le contestó fue su pareja y padre de su retoño Raúl Peralta, quien no dudó en escribirle: «Yo estaré siempre para ti y para nuestra familia. Tú lo puedes todo!! No tienes límites. Estoy orgulloso de lo que ya hiciste y expectante de lo que vas a hacer’. Mi reina es la más dura».

Frente a lo que Lisandra respondió: «Raúl, te amo mi vida! Gracias por estar siempre y por apoyarme siempre! Tú con 25 kilos más siempre me viste sexy! No entiendo cómo! Pero creo que me veías con el corazón!».