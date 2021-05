¡Ojo al charqui! Estas son las recomendaciones sanitarias para ir a votar De cara a las elecciones de este fin de semana, aquí te dejamos algunos datos de cómo ir a votar de la mejor forma y evitar contagiarse.

Ya chiquillos, estamos en la antesala de la elección más importante de los últimos años en nuestro país. Pues el 15 y 16 de mayo los chilenos deberemos votar por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y los miembros de la convención constitucional que se encargarán de escribir la nueva Constitución.

Pero hay que recordar que seguimos en medio de la pandemia por el Coronavirus, por lo que en esta ocasión hay que ser extra precavidos, ya que se espera que haya una amplia participación ciudadana. Así que hay que tomar una serie de medidas de precaución para evitar los contagios.

Es por lo mismo que nuestros amigos de Radio Futuro conversaron el doctor Carlos Rivera, jefe de urgencia de la clínica Universidad de Los Andes, quien dio varias recomendaciones para que todo vayamos a votar con la mayor seguridad este fin de semana.

Para comenzar, el especialista señaló que «personas con covid y contactos estrechos, además de personas con síntomas, no deben ir a votar».

«Aún tenemos un aumento en algunas comunas de casos diarios. En Santiago se ha ido ligeramente al alza pero la ocupación de camas críticas ha ido disminuyendo, pero estamos lejos de decir que se acabó la pandemia» agregó el médico de la clínica Universidad de Los Andes.

Revisa algunas de las medidas más importantes

Lavado de manos y uso de mascarilla

«Antes estábamos lidiando con una enfermedad que no conocíamos, pero ahora la población sabe las medidas de resguardo que funcionan y las que no. Adecuado lavado de manos, o desinfección con alcohol puede protegernos, pero por sobre todo el uso de mascarilla cubriendo boca y nariz. Esas son las medidas más seguras» señaló.

Mientras más simple, mejor

«La full face la usan las personas en industrias y hay gente que no sabe usarlas o no usa los filtros más adecuados. Lo simple es lo mejor. La mascarilla que es un filtro, es distinta y tiene un rango médico. Y después están las mascarillas industriales pero no son lo recomendable. Los guantes tampoco son recomendables, porque la persona no se lava las manos con guantes. Es mejor las manos descubiertas y lavarse las manos periódicamente».

Preferir lo cómodo

«La doble mascarilla puede ser la solución, pero lo hace bastante más desagradable. Llevar doble mascarilla puede ser útil siempre que le quede cómoda y no se estén tocando constantemente la mascarilla. Lo otro es tomar la mayor distancia posible en la fila. Esto no es una cuestión social».

Hablar poco y distancia social

«Considere hablar poco, sobre todo si usa mascarilla de papel, porque estas se mojan. Hay que evitar que se humedezcan, porque si se humedece pierde las propiedades. La mascarilla es lo que lejos más protege, pero asociada a la distancia social. Son las celebraciones posteriores a las que le tenemos más miedo, eso de juntarse es muy peligroso» afirmó.