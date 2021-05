Jean Philippe Cretton encantó con fotitos junto a Pamela Díaz Tras un largo tiempo sin compartir postales juntos, Jean Philippe Cretton Sacó aplausos al posar junto a Pamela Díaz.

No cabe duda que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo de la farándula. Esto debido a que tras meses de rumores, los tortolitos confirmaron que estaban en una relación y que se iban juntos de vacaciones.

Desde ese momento que la parejita comenzó a compartir constantemente registros juntos, mostrando como lo pasaron en su viaje, además de subir todo tipo de contenido de sus vidas diarias, e incluso apareciendo en varias transmisiones en vivo.

Y al parecer su pololeo va mejor que nunca, ya que el propio Jean Philippe habló hace poco con E! Online Latino sobre la relación con Pamela. «Me gusta que nuestra pareja, nuestra química y nuestra forma de ser genere cariño o incluso empatía» es parte de lo que señaló.

Aunque los tortolitos parecen estar más que enamorados, hace tiempo que el periodista no compartía en su cuenta de Instagram postales juntos. Situación que ahora cambió, ya que publicó varias fotitos las que acompañó con un tierno mensaje.

«Regaloneando con la Pamela Diaaaaaz @pamefieradiaz» escribió Jean Philippe para acompañar las postales, recibiendo más de 73 mil me gusta en cosa de horas y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes les encantó que posaran juntitos.

«Los mejores»; «Regaloneen muchoooo… merecen lo mejor del universo!»; «No se cual de los dos me gusta más»; «se pasaron! Hermosas fotos!!!»; «Que lindos se ven»; «Al fin!!!! Hermoso»; «Me encantan esta pareja nose como q brillan mucho juntos» y «Paren lo guapos!!!» es parte de lo que les escribieron.

Aquí te dejamos las fotitos

La predicción de Vanessa Daroch

Recientemente Pamela Díaz y Vanessa Daroch hicieron en vivo un ritual, el cual consiste en prender tres palitos de fósforos. El primero representaba a Pamela Díaz, el del medio a Jean Philippe, el tercero permitía saber si existía un supuesto intruso en la relación.

Al momento de prender los palitos, el escenario ideal era que el fósforo del periodista se inclinará hacia el de la ‘Fiera’, cosa que sí ocurrió.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el fósforo del intruso se acercó inesperadamente al de Jean Philippe. «Nooo, Pame», gritó una consternada Vanessa Daroch ante lo que estaba viendo.

«¿Quéee? Maldito bastardo. Me está cagando», reaccionó impactada Pamela a la predicción.

Tras el resultado, la tarotista le explicó el significado de todo el asunto a la panelista: «Eso significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él. Alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir (… ) no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo», le comentó la experta.