«Vienen a parir a Chile mujeres peruanas y bolivianas»: Los polémicos dichos de la doctora Cordero

Polémica causaron las declaraciones de la doctora Cordero en un debate constitucional realizado en CNN Chile.

En el espacio ‘Aquí se Debate’, la aspirante por el distrito 12 se encontraba junto a los candidatos Jaime Parada y Pablo Seller (distrito 10).

Durante su intervención la facultativa lanzó unas duras palabras contra la inmigración, que generó la molestia de los otros candidatos.

«Yo estuve en Antofagasta en ocasión de la feria del libro hace 5 años atrás, y la gente no habló ni pío del libro que fui a presentar. ‘Doctora pasa esto’ (…), mujeres de otra nacionalidad hacían su comercio sexual en plena playa, las mamás decían ‘ya no podemos bajar con los niños a la playa'», dijo en declaraciones recogidas por La Cuarta.

Luego de eso expresó que «no tengo el síndrome de Mañalich. Yo estudié Medicina el año 61’ y siempre he sabido que Chile tiene muchos pobres dignos y callados que no andan bolseando y pidiendo bonos. Y los gobiernos por lo que yo tuve la desgracia de votar, llenaron el país de inmigrantes irresponsablemente».

Y para agregar la guinda sobre la torta, Cordero afirmó que «Chile tiene que ser primero para los chilenos. Hay una vergonzosa situación en el norte del país, que vienen mujeres a parir, bolivianas y peruanas, a quitarle camas a las mujeres chilenas».

Candidatos dispararon contra Cordero

Tras estas declaraciones es que Seller respondió a la doctora explicó que «la migración es un derecho y no como la ha visto el gobierno, casi como una acción delincuencial».

Por su parte, Parada apuntó a Cordero y le dijo que «no pertenece a la lista de la UDI, usted debería estar en la lista del Partido Republicano».

«Lo de la doctora no es solo racismo, sino que es aporofobia, fobia a la pobreza. Estoy seguro que la doctora no se referiría de la misma forma a una mujer boliviana que termina teniendo a su hijo o hija en un hospital chileno, probablemente no diría lo mismo de un inmigrante europeo», agregó.