Pamela Díaz reveló que ha tenido ofertas para irse a TVN A través de su canal de YouTube, Pamela Díaz tuvo de invitada a la tarotista Vanessa Daroch quien reveló el futuro de varias cositas.

Anoche Pamela Díaz subió un nuevo videito a YouTube, junto a la tarotista Vanessa Daroch.

Ahí hablaron sobre diferentes temas que están en la agenda nacional, como un eventual retiro del 10%, posibles sismos, el Presidente Sebastián Piñera, entre otros temas.

Sin embargo, la chiquilla aprovechó de preguntar algunas cositas personales, entre ellas una posible ida a un nuevo canal de televisión.

«En realidad hay dos ofertas», dijo la ‘Fiera’ a la tarotista, y al momento de tirar las cartas sobre la mesa afirmó que si se viene.

«Sí o sí, se viene. Ahora ojo con el pago, porque van a querer siempre sacarte menos», dijo Vanessa advirtiendo a Pamela para que esté ojo al charqui ante cualquier oferta.

«Es luego, en dos semanas más ya vas a tener algo claro y en una semana más vas a tener llamadas de un hombre que va a armar el tema para dejarlo listo para que se lance. Ojo con lo de la plata», dijo Daroch.

Por otro lado, la Pame preguntó cómo le va a ir a su nuevo programa en E! Entertaiment, junto a Nacho Gutiérrez.

«Éxito y plenitud. No es solo eso porque sale otra cosa, te vas a ir con todo (…) Es algo nuevo. Tómalo como un escalón para llegar afuera«, contó la tarotista.

¿Se casa Pamela?

Varios meses llevan de relación Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, y es por eso que la ‘Fiera’ preguntó si es que se casaría con el animador de Chilevisión.

«Mira… no veo casamiento de tu parte», dijo Vanessa Daroch, provocando el llanto exagerado de la ‘Fiera’, provocando que la tarotista le dijera ‘¡Cállate!».

Después de eso, aclaró que «no, es que veo como que (…) veámoslo en porcentajes. Él (Jean Philippe), tiene como 80% de ganas, y lo ha pensado, ha pensado una vida como casados, y tu tienes 20. Hay más ganas de él que tuyas».

«Él quiere y lo ha pensado, y no me lo puede negar, lo veo, él como armándose (…) pero tu estás ahí, hay miedos», continuó.

Luego, Pamela se sincera y responde que «ya me he casado, me he separado…», a lo que Vanesa le responde que «a lo mejor esta es la definitiva».

Revisa el video a continuación: