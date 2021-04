¿Muy caro? Lisandra Silva en la polémica por el precio de sus perfumes La chiquilla hace poquito lanzó una línea de perfumes que vende a 80 luquitas. "El costo de producción es elevado", explicó Lisandra.

Este mes la conocida modelo Lisandra Silva lanzó su propia línea de perfumes.

Sin embargo, rápidamente la chiquilla se llenó de críticas por lo caro de sus productos, ya que sus frascos son de 50 ml y superan los 80 mil pesos.

«80 lucas en un perfume de Lisandra Silva??? Es BOTAR plata linda», dijo una usuaria a través de Twitter, a los que se sumó otro diciendo que «ni la Bolocco (Cecilia) se atrevió» a vender su perfume a ese precio.

Tras las dudas, fue la misma chiquilla que explicó a Radio Bío Bío la razón del precio del artículo, al que atribuyó a la producción.

«El perfume tiene un valor de $79,990 porque el costo de producción es elevado. Como pyme no tengo la posibilidad de crear millones de perfumes como los malls, nuestra producción es limitada y las materias primas todas vienen de Francia es un producto creado en Chile», detalló.

Sobre sus productos, Lisandra afirma que «usamos productos que no hayan sido testeados en animales, es un perfume vegano y las cajas de envío son reciclables. Todo eso alza el valor de costo del perfume».

«Para mi el planeta es muy importante y sé el impacto que tiene las fábricas en el medio ambiente, fue por eso que decidí devolverle la mano al planeta de alguna forma. Yo me enamore del sur de chile y me inspire en los bosques nativos para realizar el aroma de Lisbylis así que decidí tomar acción para plantar árboles nativos y repoblar y restaurar sus bosques», cerró la chiquilla.

La planta de Kathy Bodis

Aparte del caso de Lisandra Silva, hace un par de meses vivió algo similar la exchica reality Kathy Bodis.

Resulta que la chiquilla estaba vendiendo una de sus plantas. Sin embargo, esta costaba 200 mil pesos, lo que generó críticas a través de redes sociales.

No obstante, Bodis se refirió al valor de la planta en un post subido a Instagram.

«Para todos los hater chistositos que no saben el valor de una planta 🌱 . Les daré educación gratuita 😂🌱. Ahí se los dejo el valor que me costó mi ‘Bananero’ Gracias a una hater que me pidió la boleta, me dio la idea. Hasta más barata la estaba vendiendo. Saludos y dejen de odiar, que les hace mal 😉», dijo.