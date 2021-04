Mamá de Tomás Bravo se refirió al tío abuelo del menor: «No puedo perdonarlo» En una reciente entrevista, la mamá del pequeño Tomás Bravo confesó que no ha querido hablar por teléfono con su tío abuelo.

Ya han pasado casi dos meses desde el hallazgo del cuerpo del pequeño Tomás Bravo, caso que conmocionó a nuestro país, pues por 9 días se movilizó una gran cantidad de voluntarios y especialistas para buscar al menor de tres años que se perdió mientras estaba junto a su tío abuelo, Jorge Escobar.

Luego de que se encontrara al niño, el sujeto fue detenido y formalizado por su presunta participación en el terrible crimen, pero finalmente lo dejaron en libertad ya que la fiscalía no logró acreditar que tuviera algún tipo de participación en la muerte del menor.

Al ser dejado en libertad el tío abuelo de Tomás Bravo debió ser trasladado por su seguridad a un lugar desconocido que se encuentra a las afueras de la región del Bio Bío, donde solamente habla con parte de su familia a través del teléfono.

Es en este contexto que en una reciente entrevista con ‘Contigo en la mañana’, Estefanía Gutiérrez, la madre del niño confesó que «yo no he tenido contacto con él hace mucho tiempo, pero mi familia sí. Mi tía, mi mamá y mi primo sí tienen contacto con él por celular, pero yo no».

Siguiendo por esta línea, la mamá del pequeño Tomás Bravo señaló que esta se trata de una decisión personal. «Yo no quiero. Igual yo me siento mal porque él igual es responsable. Hasta el momento no puedo perdonarlo. Me cuesta mucho».

Junto con esto, la joven afirmó que su tío tiene parte de responsabilidad en lo que ocurrió con su retoño. «De que es responsable, siempre lo he dicho, él es responsable. Él estaba a cargo de mi hijo, un bebé de 3 años, entonces él es responsable. Lo dejó solito».

«Todavía estoy en un proceso muy difícil. Todavía no he velado a mi hijo, todavía no he superado esto. No sé si el día de mañana voy a poder perdonarlo, no pienso en eso» comentó la mamá de Tomás Bravo.