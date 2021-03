Ingrid Cruz compartió honesto mensaje sobre el amor propio A través de sus redes sociales, Ingrid Cruz publicó un video que acompañó con un mensaje sobre amarse a si mismo sin importar los demás.

Es conocido que hace bastante tiempo Ingrid Cruz está trabajando en su amor propio, es por lo mismo que la actriz nacional ha aprovechado su cuenta de Instagram, para también hacer un llamado a su casi millón de seguidores, para que también aprendan a quererse a sí mismos.

Así es que en su más reciente publicación, la intérprete compartió un video luciendo en bikini, el cual acompañó con un honesto mensaje. «A Quererse!!!! A respetarse. A honrar lo nuestro!! Darle amor a nuestro cuerpo, es nuestro, como sea, único….Y lo que digan los demás… si estás gordo, flaco, viejo, suelto, es tema de los demás. Es un trabajo diario!!! Feliz sábado».

Obviamente que al poco tiempo, Ingrid recibió miles de visitas, además de una gran cantidad de comentarios, aplaudiendo esta cruzada por llegar a quererse tal como es, además de invitar a sus seguidores a que sigan con esta tarea que a veces resulta tan complicada.

«Así es amiga amarse a si mismo también es tener lo mejor de ti»; «Totalmente de acuerdo contigo! Si queremos hacer algo, que sea porque realmente queremos y no porque alguien más lo dice»; «Totalmente de acuerdo bella»; «Pienso igual k tu regia bella estupenda» y «a mis 45 me da igual lo que piensen» le escribieron.

Pero esto no es todo, sino que Ingrid Cruz posteriormente compartió una historia en la red social, para agradecer todo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

«Gracias por todos sus mensajes. Es un trabajo diario. Porque obvio que uno nunca está conforme y ese es el trabajo» comenzó escribiendo la actriz nacional.

Siguiendo por esta línea, Ingrid agregó: «Quererse con lo que uno es. Con las pechugas caídas, con celulitis, con arrugas. Eso es el cuerpo. ¡Un cuerpo real! Pero uno se maltrata. Uno dice ‘ay que estoy guatona, que estoy fea’».

«Ese es el trabajo que estoy haciendo, no hablarme así y quererme. Y si algo me molesta hacer algo por cambiarlo pero no agredirme. Eso a es lo que estaba invitándolos, a todos» cerró la intérprete.