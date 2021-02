No habrá corte de agua: Anuncian que el suministro está garantizado hasta las 8 AM Desde Aguas Andinas confirmaron que de momento no habrá corte de agua y el único riesgo es en Lo Barnechea, el que se informará pronto.

Desde este domingo que se viene anunciando un posible corte de agua en 38 comunas de la Región Metropolitana producto del fuerte sistema frontal que afectó a la zona centro de nuestro país y que generó una aluvión en el sector de San José de Maipo. Es en este contexto que finalmente se descartó una suspensión en el suministro durante la jornada del lunes, aunque hicieron el llamado a seguir atentos. Pues el riesgo aún esta vigente por la posibilidad de lluvias durante estos días, por lo que mañana se hará un nuevo reporte. Frente a esto, Eugenio Rodríguez, director de gestión de servicios de Aguas Andinas, señaló. «De las 38 comunas que anunciamos que podrían verse afectadas por un corte, a 37 se liberan de esa posibilidad de corte hasta mañana a las 8 AM si las situaciones se mantienen como siguen». Junto con esto, en la conferencia de prensa que entregaron señaló que «la única comuna que podría tener un corte hoy día es Lo Barnechea». Sector que experimentaría una suspensión temporal desde las 21:00 horas que afectaría a cerca de 4.100 clientes. Información que se confirmará cerca de las 20:00 horas. «Por ahora, se mantiene el llamado hacer un uso moderado y responsable del agua potable mientras se recuperan los volúmenes de producción, las reservas de respaldo hídrico y se realizan reparaciones en la infraestructura de captación» señalaron desde la compañía. Además Rodríguez agregó. «El fenómeno meteorológico, tan profundo y tan violento, todavía se mantiene presente, todavía existen algunos pronósticos de chubascos para hoy (lunes) y mañana, hemos podido seguir produciendo agua potable en nuestra principal planta de Las Vizcachas y también en las dos plantas que recuperamos anoche, que son la planta de La Florida y Padre Hurtado». [1 de febrero 16:55 horas] ¡ATENCIÓN! Extendemos Alerta Amarilla y aseguramos continuidad de suministro hoy en las comunas abastecidas por Maipo. No obstante, un sector acotado de Lo Barnechea podría tener una suspensión temporal. Revisa perímetro en https://t.co/nYslQjrZ5V pic.twitter.com/NnKv1je09Z — Aguas Andinas (@aguas_andinas) February 1, 2021