Caso Tomás: Defensora de la Niñez molesta por filtraciones de fiscal "No bloquea nada en lo comunicacional", dijo Patricia Muñoz, quien acusó al fiscal del caso José Ortiz la filtración de datos del caso Tomás.

Horas previas al hallazgo de Tomás Bravo en la comuna de Lebu, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, expresó su malestar tras la filtración de información a los medios, pese a que se había decretado el secreto de la investigación, responsabilizando directamente al fiscal del caso José Ortiz.

“Somos querellantes, no podemos acceder a la causa por el secreto que decreta el fiscal y en CHV el periodista cuenta todas las diligencias, el secreto al final no nos permite hacer el trabajo como institución, pero no bloquea nada en lo comunicacional, mal!!!!”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.

Asimismo, continuó y expresó que “el fiscal, las policías, y si hay decisiones judiciales a los tribunales, que son quienes deben respetar el secreto de investigación… por eso no logro entender privar a querellante de acceso a antecedentes si todo se difunde igual”.

Frente a las nuevas indagaciones que se estaban haciendo tras el hallazgo del cuerpo de Tomás, nuevamente la Defensora de la Niñez insistió que Ortiz sigue faltando al secreto de la investigación.

«Fiscal SUFICIENTE!!! Su causa es secreta, no podemos verla quienes somos intervinientes y está relatando todo por los medios, sin atender a la intimidad de #Tomasito y su familia!!», dijo.

Sobre el hallazgo

«Otro triste día para el país!», escribió escuetamente la abogada al momento de confirmarse de que el cuerpo encontrado en un predio en Lebu correspondía a Tomás Bravo.