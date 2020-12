¡Se armó! imitador de José José se fue contra ‘Yo Soy’: «Me censuraron» El joven imitador no se guardó nada para criticar 'Yo Soy' y a través de una transmisión en Facebook acusó de censura y malos tratos.

Por estos días ‘Yo Soy’ se encuentra en la recta final de su nueva temporada, por lo que varios imitadores se han quedado en el camino para convertirse en el mejor del país. Tal fue el caso del joven doble de José José, quien fue eliminado del espacio.

Aunque al parecer Joaquín Serrano, el nombre real del joven, no se fue en los mejores términos, ya que a través de una transmisión por Facebook no se guardó nada en contra del programa, donde incluso acusó censura en el momento de su eliminación.

El imitador de José José perdió un duelo contra Los Vásquez y Romeo Santos, y en la emisión se ve como intenta pedir el micrófono, pero todo queda ahí. «Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo. Le dije al jurado lo que pensaba, me cortaron» aseguró Joaquín en el video.

Siguiendo por esta línea, el joven señaló que se defendió de la eliminación, además de defender a sus compañeros, ya que según él no fueron tratados con el mejor de los respetos. «Lamentablemente está todo pauteado, es un show televisivo y nunca ha sido real» agregó.

Frente al trato que tuvo la producción con ellos, el imitador de José José aseguró que terminó muy decepcionado. «En el sentido de producción, fue un mal programa. Nos trataron como basuras y no como artistas».