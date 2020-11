Norton Maza: Reconocido artista visual crea estatuilla de Premios MUSA Los premios MUSA se vienen con todo y el reconocido artista Norton Maza se encargó de crear la estatuilla para los ganadores.

El destacado artista visual chileno Norton Maza (1971, Lautaro, Región de la Araucanía) fue el encargado de crear la estatuilla oficial de Premios MUSA, el nuevo galardón de la música en Chile que el próximo 4 de diciembre dará a conocer a los ganadores de su primera edición.

Maza aterrizó el origen romántico de estos premios, que se centra en las musas del Olimpo griego, para dar cuerpo a la escultura que muy pronto pasará a estar en las manos de músicos, elegidos por el público, como los mejores de la industria del último año.

¡Recuerda que las votaciones de Premios MUSA son hasta el 30 de noviembre en www.premiosmusa.cl y que los ganadores serán anunciados el 4 de diciembre a las 21 hrs. en una transmisión conjunta por las 10 radios de Iberoamericana Radio Chile!

Premios MUSA: Norton Maza rescata la esencia de la música

Como una manera de rendir honores al arte de las musas —aquellas deidades femeninas que con su saber y encanto inspiraban a los artistas a crear— y que también es una acepción a la definición de la palabra música, Norton Maza esculpió y posteriormente reprodujo más de 10 réplicas de una estatuilla que rescata el trabajo hecho a mano del artista y que retrata a la MUSA de la música.

La escultura, de impresionante textura visual, se genera con la figura de una mujer con audífonos que contempla las estrellas a través del orificio de un vinilo, al mismo tiempo que sostiene su busto y afirma su cuerpo con el mástil de una guitarra. La base la completan elementos sonoros, como trompetas, tambor y parlantes, que visten sus piernas desde la raíz.

«Para mi era importante sentir que el galardón se convirtiera en una escultura y que, por lo tanto, tenga un valor en sí misma. Es decir, que cada ganador sienta la emoción de obtener ese premio como reconocimiento a su trabajo musical y a la vez reciba una creación artística que pueda conservar y exhibir», explica el artista sobre su obra para Premios MUSA.

Vale mencionar que Maza en la mayoría de sus creaciones trabaja en equipo y en este proyecto contó con la colaboración del asistente David Jelvez.

Sobre su relación con la música, el autor de «Del paisaje y sus reinos» (2013) confiesa que esta ha sido algo que lo ha acompañado desde su infancia: «Gran parte de mi familia son músicos profesionales, lo que me ha permitido comprender su transversabilidad. Yo escucho desde la música clásica hasta el Metal, pasando por el jazz y el pop. Por lo tanto me siento realmente muy afortunado de la invitación para desarrollar esta creación porque de algún modo es un agradecimiento a todo lo que he podido crecer gracias a la música».

Sobre Norton Maza

Norton Maza es un destacado artista visual chileno que ha expuesto su obra tanto en Chile como a nivel internacional. Esta misma forma parte de colecciones privadas y públicas, como la del Museo Nacional de Bellas Artes, Chile o en el FRAC Fondo Regional de Arte Contemporáneo de la cuidad de Limoges, en Francia.

Su obra explora de forma irónica los contrastes socioculturales y políticos actuales con una técnica que, por sobre todo, rescata la manualidad del artista, muchas veces alcanzando una imaginería intensa y dramática.

Política, poder, cultura de masas y globalización son conceptos que pueden verse abordados por el trabajo de Maza y que lo han llevado a crear obras tan impresionantes como «Estudio para la Sinfonía del Poder Eterno» (2007), «Del paisaje y sus reinos» (2013) y «El rapto» (2016).

Puedes conocer más sobre su obra en www.nortonmaza.com y a través del Instagram @nortonmaza.