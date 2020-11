Hija de Julio Videla recuerda el último día que vio a su padre: «Siempre priorizó a la familia» Justo un día antes de fallecer, Julio Videla viajó hasta Santiago para reunirse con sus hijos tras estar 9 meses sin verlos.

La jornada de este viernes se dio a conocer el lamentable fallecimiento del recordado animador y locutor Julio Videla, quien sufrió un infarto al miocardio mientras se encontraba en el sauna del edificio donde vivía en Viña del Mar.

Sobre los recuerdos y legado que dejó, habló su hija Sandra Videla en entrevista con Meganoticias, recordando la última visita que le realizó a su padre, el que había dejado Santiago para pasar los meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

«La verdad que mi papá, por esas magias de la vida, después de nueve meses de no haber visto a ninguno de sus hijos y nietos, viajó el jueves (un día antes de su muerte) a Santiago, a la casa de mi hermana y nos juntamos todos», señaló, agregando que: «tomamos un té, se comió una rica torta que él quería, compartimos como siempre. O sea no había nada que te indicara que podía irse. Estaba triste, sí, por los nueve meses de no vernos».

Junto con lo que agregó: «Mi papá dejó un legado imborrable (…) Siempre priorizó a la familia. Junto a la Piru (su esposa), siempre priorizaron que los cuatro hermanos estuviéramos juntos, que nunca nos separáramos. Esa es la promesa que le hicimos hace muchos años y vamos a estar siempre, de verdad, siempre unidos los cuatro».

Por otro lado, contó que Julio Videla «tenía cinco bypass. Fue operado y estaba bien (…) La tristeza de estar tan solos en Viña podría (haber influído), pero él tenía control en enero y se sentía bien. Mi papá no presentó, si yo te dijera, un dolor, nada».

Finalmente Sandra Videla aseguró que «no es fácil, estoy tranquila, mis hermanos tranquilos, la Andrés, la Pame, mi Juli, la Piru, la familia, mis hijos, mis sobrinos. ¿Sabes qué siento? Que todo el cariño que mi papá entregó en las comunicaciones, se refleja con ustedes, y con toda la gente, te juro que toda al gente me ha escrito».