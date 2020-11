Chino Ríos se retracta de acusación de abuso contra Pamela Jiles Luego de que Marcelo Ríos señalara que Pamela Jiles intentó abusar de él, a través de sus redes sociales, se retractó de sus dichos.

Polémica generó Marcelo ‘Chino’ Ríos, luego de que lanzara una dura acusación en contra de la diputada Pamela Jiles en medio de su visita al programa ‘Las Indomables’ de Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Resulta que el ex número 1 aseguró que ocurrió cuando la parlamentaria trabajada como periodista: «Ella antes hacia entrevista, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal» comenzó explicando.

Luego de esto, según Ríos: «Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles», dijo, ante la incredulidad de las opinólogas.

«Siguiendo por esta línea agregó: «Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora pare su hueveo’ y la echaron», señaló el tenista y realizó la grave acusación: «me intentó de violar, huevón».

«Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros» cerró Marcelo Ríos.

Pero al parecer su relato duró poco tiempo, ya que al día siguiente de realizar esta dura acusación, utilizó sus redes sociales para desmentir sus propios dichos en la entrevista.

«Quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trató de violar o quizo (sic) violarme, la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema» escribió Ríos en su cuenta de Instagram.

Para concluir agregó: «Repito en ningún momento trato de abusar de mi pero todo el resto de la historia es totalmente verdad».