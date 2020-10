Chino Ríos contó por qué al final no votó: «No lo quiero pasar mal» A pesar de que contó que vendría a nuestro país para votar en el plebiscito, finalmente el Chino Ríos prefirió no votar.

Hace algunos días te contamos que Marcelo ‘Chino’ Ríos anunció en sus redes sociales que vendría a nuestro país a votar para el plebiscito constitucional. Y pese a que llegó muy temprano hasta el colegio Villa María Academy para ejercer su voto, al final no lo hizo pues su mesa aún no estaba constituida.

«Yo vine a Chile a votar al Plebiscito porque me interesaba. Pero más que eso quiero hacer un alcance y demostrar lo mal que estamos y lo irresponsable que ha sido está cuestión del Plebiscito; de lo mal organizado, de las mesas que no llega la gente, las colas, ahora que pillaron a un gallo curado» señaló el deportista en conversación con Canal 13.

Junto con lo que Ríos agregó: «Yo dije voy a ir a las 8 de la mañana. Llegue a las 8 en punto, voy a la mesa y era el único, entonces me dicen: -Falta un vocal de mesa y mientras no llegue el vocal de mesa, no puedes votar-«.

También te puede interesar: Chino Ríos anuncia que viajará a Chile para votar por el Rechazo

«Entonces fueron las 8:20, 8:40 y el gallo me dice: ‘Si te llegas a quedar y te pillan te van a poner de vocal de mesa’. Y decidí irme, cosa que no pude votar. Entonces, encuentro que es una falta de respeto hacia nosotros como gente que quiere demostrar su voto» indicó.

«Yo tenía que hacerme a las diez un examen médico, me acabo de desocupar. Ahora pasé por ahí y hay una cola que llega hasta el Verbo Divino. Entonces, para estar en una cola metido, si me ‘huevea’ la gente, imagínate como me van a ‘hueviar’ en la cola», comentó Ríos

Además, el ex número 1 reafirmó estar por la opción del Rechazo y señaló que «si llega un gallo del Apruebo que sabe que estoy ahí, no falta el curado después de almuerzo que llega. Entonces, para qué me voy a arriesgar».

De este modo, Marcelo Ríos descartó sufragar también en la tarde. «La cola era de tres cuadras. No la voy a hacer porque no lo quiero pasar mal».