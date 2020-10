A pesar de éxito en su operación Daniella Campos ingresó a la UTI por fuertes dolores en el rostro Tras la cirugía a la que se sometió Daniella Campos, comenzó a sentir fuertes dolores en el rostro por lo que debió ingresar a la UTI.

Hace algunos días te contamos que Daniella Campos debió internarse en la Clínica Alemana para someterse a una operación donde le extirparon dos tumores benignos de la cabeza. Pese a que se informó que la operación fue un éxito, la periodista se enfrenta a un nuevo malestar.

«Me sacaron los dos mucoceles frontal bilateral que tenía. Estos mucoceles, que en definitiva es grasita acumulada, se fueron juntando atrás del ojo, empezaron a presionar y a empujar hacia afuera. La presión fue tanta que el globo ocular del ojo izquierdo se movió un centímetro» relató a Las Últimas Noticias.

Lo que ocurrió es que a pesar de que en la operación salió todo bien, Daniella comenzó a sentir intensos dolores en el rostro, causados por el nervio trigémino. Es por lo mismo que debió quedarse en la clínica, sino ya habría sido dada de alta.

«Por la zona que me operaron, que son los ojos, que ya me había operado varias veces antes (por la enfermedad de Graves en 2011), todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es del nervio trigémino» explicó la misma Daniella.

Para entender que significa este dolor, la neuróloga de la clínica Vespucio y clínica Dávila, Evelyn Benavides comentó al medio antes nombrado. «El trigémino es una nervio grande en forma de W que da la enervación y sensibilidad a la frente, la mandíbula y la parte baja de los ojos. Al ser tan grande y abarcar tanto está sumamente expuesto».